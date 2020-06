Júniusban leleplezi az Apple az ARM alapú Macet

Az Apple már a június 22-én kezdődő éves fejlesztői konferenciáján bejelenti az első olyan Mac számítógépeket, amelyekben az Intel processzora helyett a saját ARM alapú csipje dolgozik, erről adott hírt a Bloomberg. Bár a hírügynökség szerint a dátum változhat, a Worldwide Developers Conference (WWDC) 2020-as kiadása tökéletes lenne egy ilyen bemutatóhoz, hiszen a rendezvény elsősorban azoknak a fejlesztőknek szól, akik appokat írnak az Apple eszközeire.

Erre a változásra a fejlesztőknek kell leginkább felkészülni, hiszen új alapokra kell helyezni a Macre korábban kiadott szoftvereket.

Az idei rendezvény a világjárvány miatt kizárólag online lesz követhető, ami a mi szemszögünkből nem lesz nagy változás, mert a nyitóbeszédeket eddig is a neten követtük.

Jó ideje sejteni lehetett, hogy az Apple átáll a saját fejlesztésű ARM csipjeire a Mac gépekben is, hiszen a kaliforniai vállalatnak az a legfontosabb, hogy a hardver és a szoftver minél nagyobb részét saját kézben tartsa. Az első ARM alapú gépek valószínűleg csak 2021-ben érkeznek meg a boltokba, hiszen valóban időre lesz szükségük a fejlesztőknek az átállásra.

Az Apple nem engedheti meg magának, hogy úgy járjon, mint a Google-től megfosztott Huawei - minden fontos appnak, szoftvernek és szolgáltatásnak működnie kell az új Mac gépeken.

Állítólag három különböző Mac processzor készül, amelyek a következő iPhone A14-es csipjére épülnek. Ezek a processzorok könnyebb és vékonyabb Mac laptopok megjelenését teszik lehetővé.

Talán abban is reménykedhetünk, hogy a mobilokból átvett ARM platformmal együtt a beépített mobilnetes kapcsolat is végre elérhető lesz. Még csak extra nyílás vagy tálca sem feltétlenül szükséges SIM-kártyához, hiszen az Apple iOS-es eszközei is támogatják a virtuális eSIM-et, ami pár kattintással telepíti az eszközünkre a hozzáférést.

(Bamberger)