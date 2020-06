300 ezer Nintendo fiókot törtek fel

Április eleje óta nagyjából 300 ezer Nintendó fiókot törhettek fel hekkerek, közölte a vállalat. A CNN cikke szerint az elkövetők az egyes fiókok halózati azonosítójához férhettek hozzá (Nintendo Network ID). A cég szerint csak a feltört fiókok kis részénél voltak pénzügyi visszaélések, ezeket a vállalat nagyjából már rendezte is.

Áprilisban a felhasználók kezdtek el arról panaszkodni, hogy valami nem stimmel a fiókjaikkal, voltak, akiknek a pénzét a Fortnite virtuális valutájának, a V-Bucksnak a vásárlásához használták fel.

A hekkerek emellett hozzáférhettek a felhasználók más adataihoz is, például a születési dátumukat, országukat és email címüket is láthatták. De hozzáférhettek a számlákhoz kapcsolódó fizetési szolgáltatásokhoz is, ideértve a PayPal számlákat és hitelkártyákat, amivel a Nintendo platformján vásárolhattak.

A Nintendo Network ID egy olyan egyedi felhasználónév és jelszó, amelyet főleg a régebbi Nintendo 3DS és Wii U konzolokhoz használnak. Az újabb Nintendo Switch-en a felhasználók létrehozhatnak fiókot csak egy e-mail címmel is.

A Nintendo arra kéri az ügyfeleit, hogy ellenőrizzék a vásárlási előzményeket, és ha kell kérjenek visszatérítést. A vállalat e-mailt küld az érintett felhasználóknak, és sürgeti őket, hogy változtassák meg jelszavukat.