Sportos is meg nem is, okos is meg nem is, de mindenképpen óra

Elég kusza kihámozni az okoskiegésztők piacán, hogy egyik modell mivel tud többet mint a másik, és egészen pontosan melyik modellt kinek tervezték. Sokáig az volt a mondás, hogy az aktivitásmérők leginkább a sportolásra fókuszálnak, aztán egyre több értesítés és okosórás funkció is megjelent bennük. Az okosóra pedig az a műfaj volt, ami inkább a hétköznapokban lehet hasznos, mutatja az értesítéseket, figyelmeztet, rendezgeti az ember életét, hogy mikor kelljen fel egy kicsit mozogni, vagy mikor kell indulnia a következő megbeszélésre. De azóta a sportfunkciók is lassan de biztosan megjelentek az órákban is, majd miután sokan rájöttek, hogy nem feltétlenül szeretnének a fémkeretes bőrszíjas elegáns órájukban izzadni, jöttek az okosórák sportos változatai, hogy még nehezebb legyen a választás. Persze lehet azt mondani, hogy a Rolex órával bezzeg nincs ilyen probléma, de az meg nem mutatja, mennyit úszott a viselője az uszodában.

A Huawei Watch Gt 2e még az eddigi hibridekhez képest is hibrid, hiszen elegáns, de azért jól látszik, hogy nem egy klasszikus megjelenésű óra, amilyeneket céges megbeszéléséken vagy első randikon szoktak villantani az üzletemberek, hogy lássák a célszemélyek, mennyire befolyásosak is ők valójában. Cserébe viszont jól bírja a strapát, lehet vele sportolni menni úgy, hogy közben nem marad le az ember a legfontosabb értesítéseiről sem, de mégsem ment el a dizájn a túlságosan sportos irányba.

De akkor mi különbözteti meg az "e" jelzés nélküli órától?

Hogy mire utalhat maga az "e" a megnevezésben, az egyértelműen nem derül ki, ha a sportosságra, akkor lehetne akár "s" is, annyira azért nem olcsóbb a sima Gt 2-nél a maga 64 ezer forint körüli árával, hogy az economy rövidítése legyen, és nem e-sim kompatibilis, ami a következő tipp lehetne.

A külsőből rá lehet ismerni, melyik órát kiknek szánták. A sima Watch Gt 2-től a bőrszíjával és klasszikusabb óra kialakításával elüt a Gt 2e, amin a két oldalsó gomb is eltűnt, illetve belesüllyedt az óraházba, ami valóban alkalmasabbá teszi a sportolásra. Kicsit változott a szíj csatlakozása is, de még mindig cserélhető, azaz a szíjjakkal és a különböző számlapokkal tényleg egyedivé lehet szabni. A Gt 2 két méretben kapható, a kisebb nem csak méretben, de akkumulátoridőben is elmarad a nagyobb társától. A Gt 2 e verzió mindkettőnél nagyobb lett, a 53 x 46,8 x 10,8 mm kijelző továbbra is vékonynak hat, viszont a nagy kijelző már sokaknak lehet zavaró, bár valószínűleg még hevesen hadonászós sportok közben is el lehet olvasni az értesítéseket. Néhány számlappal kombinálva pedig tökéletes lehet azoknak, akik csak olvasószemüveggel látják az órát, mivel itt vannak olyan előlapok, amiről talán még a kettővel mellettünk ülő is le tudja olvasni a pontos időt.

Tényleg sokáig bírja

Igazából nehéz arról beszélni, hogy meddig bírja, mert a teszt elején feltöltöttem, egy hétig használtam lelkesen, és még mindig nem ment 50 százalékos töltöttség alá az óra. Lehet meríteni, ha valaki naponta lefut egy félmaratont vagy például az óra előre beépített futóedzéseit szeretné használni, vagy ha edzés közben az óráról hallgatja a zenét bluetooth fülesen keresztül, akkor érthető okokból az óra is gyorsabban merül, viszont meglepő módon a folyamatos pulzusmérés nem vesz ki annyit az órából, hogy az ígért két hét üzemidőt látványosan veszélybe sodorná, vagyis ezzel az órával tényleg elképzelhető az, hogy az ember úgy menjen el például nyaralni, hogy az órája töltögetése miatt egyáltalán nem kell aggódnia. Ezt már tudta egyébként a Watch Gt 2 is, mindkét modellben a Kirin A1 chip fut, aminek egyik legfontosabb feladata, hogy magas működési teljesítményt alacsony energiafogyasztással oldjon meg, illetve misztikusan hangzó energiakímélő algoritmusokról is beszél a Huawei, de a lényeg az, hogy tényleg sokáig bírja.

Egyedi edzésmódok

Ahány ember annyi fajta mozgás, és most már azok is örülhetnek, akik nem csak futnak, bicikliznek vagy lépcsőznek, hanem mondjuk gördeszkáznak, szörföznek vagy sziklát másznak, mert ha automatikusan nem is ismeri fel, de beállításokkal ezt is ki lehet választani. Végre elkerülhetőek lesznek az olyan anomáliák, mint mikor egy egész estés fesztiválos szórakozás után egy okosóra azt hitte, hogy sokat bicikliztem.

Olyan adatokat is ki lehet belőle nyerni, ami tényleg a profiknak, vagy a nagyon tudatosan edző embereknek szól, ilyen például az aerob / anaerob edzéshatás, statisztikát készít az elmúlt hét edzési volumenéről és a legfrissebb edzési adatokkal mutatja az edzésintenzitást, illetve nézi, hogy az elmúlt hetekhez képest mennyire tunyult el az ember, vagy mennyire lazábban edz, sőt regenerálódási időt is számol nehogy túlzásba vigye valaki a testmozgást. Ezen felül már senki nem lepődik meg, hogy az alvást is figyeli, nézi a stressz szintet, a pulzust, a vér oxigéntelítettségét, és mindenről értesít is, azaz

hipochondereknek nagyon nem jó.

Egyértelművé tette, milyen lenne a jó okosóra

Az a jó ennem az órában, hogy nagyon gyorsan hozzá lehet szokni, és tényleg egy csomó olyan információt megtud magáról az ember, amit eddig nem, mondjuk a vérem oxigéntelítettségi szintjének pontos ismerete nélkül elég sokáig viszonylag jól megvoltam. De miután lehet kamera távirányítóként használni, egyértelművé vált, hogy egy csomó olyan lehetőség van az okosórákban amivel sokkal egyszerűbbé válhatna az élet, kezdve azzal, ha sokkal de sokkal több applikációt tudna kezelni.

Például nem kellene valahogy, feltételezhetően illegálisan beszerezni a zenét az edzéshez, hanem össze lehetne kötni a Spotify vagy bármilyen más zenés app playlistjeivel, amit akár offline is lehetne használni. Vagy mondjuk a mobiljegyem QR-kódját az órán megmutatni az ellenőrnek úgy, hogy a telefont sem kell elővenni. Esetleg egy olyan alkalmazást tudna kezelni, mint a Simple, és egyszerűvé válhatna a paypass fizetés. Térképpel pedig a navigáció.

Vagy milyen jó lenne, ha lehetne vele hívást is fogadni, bluetooth fülessel nem is ördögtől való elképzelés, hogy az ember telefonálásra is használja, főleg ha lenne benne e-sim, és nem is kellene vinni magunkkal a telefont. Ha pedig legalább egy szavas sablonválaszokat is lehetne adni az üzenetekre, ahogyan a Samsung telefonjánál, akkor végképp élhető alternatíva lenne, főleg sportolásnál, hogy az ember a drága csúcskészülékét nm viszi ki a strandra vagy futni. Ráadásul ezek egy részét, például az e-sim kompatibilitást már korábbi változat is tudta

Amellett viszont nem lehet elmenni szó nélkül, hogy egyelőre az, akinek nem Huawei vagy Honor telefonja van, nem tudja összepárosítani a készülékével. Önmagában a Huawei Health alkalmazás már nem elég, le kell tölteni a HMS legfrissebb verzióját is, ami jelenleg összeomlik. Hogy a hiba nem csak nálunk jelentkezik, arra a Google Play kommentszekciója a bizonyíték, ahol többen írják, hogy ugyanezt tapasztalják. Ezért feltettük a klasszikus, ez most bug vagy feature kérdést a cég magyarországi képviseletének is, akik elmondták, hogy azok, akik hasonlót tapasztalnak, azoknak a Huawei HMS Core legújabb verziójának apk-ját kell levadászni, és működik a dolog, ami valóban így is történt.