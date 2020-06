Először hajtottak végre koronavírusos amerikai nőn kettős tüdőátültetést

Egy húszas éveiben járó, egyébként egészséges nő tüdejét olyannyira tönkretette a koronavírus-fertőzés, hogy kettős tüdőátültetést kellett rajta végrehajtani. A transzplantációt a chicagói Northwestern Memorial kórházban végezték el. A nő ekkor már hat hete volt lélegeztetőgépen az intenzív osztályon, de a tüdeje visszafordíthatatlan és végzetes károsodást szenvedett.

A nő tüdejének röntgenképe végzetes sérüléseket mutatott

A műtét közben testen kívüli membránoxigenerátorral (ECMO, vagyis műtüdő) tartották életben, és látták el a szervezetét oxigénnel. A műtétet két nappal azután hajtották végre, hogy az orvosteam ennek szükségességéről döntött.

A tüdőátültetés volt az utolsó esélye a túlélésre. Hosszú időn keresztül ő volt a legsúlyosabb állapotban lévő beteg a COVID-19 intenzív osztályon, sőt az egész kórházban. A kollégáknak sokszor kellett gyorsan reagálniuk, hogy olyan állapotban tartsuk a beteget, hogy alkalmas legyen az átültetésre, ha úgy adódna

– nyilatkozták a kezelésben részt vevő orvosok a kórház közleményében.

A legfontosabb feltétele a tüdőátültetésnek az volt, hogy a szervezetéből tűnjön el a vírus. Aktív koronavírus-fertőzöttnek nem ültetnek be tüdőt, hiszen jó eséllyel abban is gyulladás alakulna ki. Amikor a megismételt teszt is negatív volt a SARS-CoV-2-re, akkor döntöttek a transzplantáció mellett.

A műtét 10 órát vett igénybe, sokkal többet, mint általában a tüdőátültetés. Ennek az az oka, hogy a gyulladás következtében a tüdeje teljesen szétesett, és alig lehetett a tüdőszövetet elválasztani a környező szervektől.

A nő már jobban van, éber, mosolyog, és rendszeresen facetime-ozik a családjával – nyilatkozták az orvosok a New York Timesnak. A gyógyulás még messze van, immunszupresszáns gyógyszereket kap, és továbbra is lélegeztetik.

A kiemelt tüdőhöz hasonlóan károsodott szervet az orvosok saját bevallásuk szerint még sose láttak

"Hogyan válhat ilyen súlyossá egy egészséges, húszas éveiben járó nő állapota? Még mindig rengeteg dolgot nem tudunk arról, hogy a COVID-19 miért okoz súlyos betegséget valakinél, és miért nem másnál" – áll a közleményben.

