Őrült szűrőkkel érkezett a Photoshop Camera app

Nagyszerű kínálattal startolt el az ingyenes Photoshop Camera iOS-en és Androidon, de az utóbbi platformon nem minden készüléken támogatott a erőforrás-igényes alkalmazás, amely nemcsak az arcunkat változtatja meg, hanem esetenként egészen szürreális tájat is varázsol körénk.

Az appnak annyi köze van a Photoshophoz, hogy ebben is a képek paramétereit állítjuk át a szűrőben meghatározott módon. Jó sok munkával, rétegek és szűrők összetett kombinációjával valószínűleg a számítógépes Photoshopban is tudnánk hasonlóan módosítani a fotóinkat, de azt össze sem lehet hasonlítani a Photoshop Camera valós idejű működésével, amely az exponálás előtt megmutatja a várható eredményt.

Az volt a cél, hogy a Photoshop tudását a kamera keresőjében láthatóvá tegyék.

Kisebb módosítások utólag is történnek, bizonyos esetekben az algoritmusok igyekeznek láthatóvá tenni az arcunkat, ha valami látványelem nagyon belelóg, és mi magunk is állíthatunk utólag néhány paramétert, további szűrőket húzhatunk a képre, átállíthatjuk a kontrasztot, a színtelítettséget és más alapvető képtulajdonságokat.

A Photoshop Camera úgy van kialakítva, hogy a kínálatot utólag bővíteni tudják, letölthessünk új szűrőket. A filterek fejlesztésébe művészek is beszálltak, ezt bizonyítja egy Billie Eilish által jegyzett szűrő, amilyenből még több jöhet a jövőben, és ezeket akár pénzért is kínálhatják. Hogy ki fizet, az még nem tiszta, hiszen a zenészek esetében a platform akár hirdetési felületként is felfogható – mégis mi más lenne az Eilish-féle Blohsh logó, amivel a márkázott ruháit is díszítik?

De azért is muszáj volt meghagyni a bővítés lehetőségét, mert a közösségi appokban, a Snapchaten és a Facebookon is állandóan bővül a maszkok és más vizuális trükkök tárháza. Ezen a területen versenyben kell maradniuk, ha azt akarják bebizonyítani a mobilozóknak, hogy még mindig a 30 éves Photoshop a képmanipuláció királya.