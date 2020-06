WHO: Nem kísérleteznek többet a hidroxi-klorokinnal

Nem kísérleteznek többet a malária kezelésében használt hidroxi-klorokinnal a koronavírusos betegeken, közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A WHO azzal indokolta a döntését, hogy a több országban is kipróbált szer nem volt hatásos a koronavírus okozta Covid-19 kezelésében, nem csökkentette a kórházi ápolásra szoruló betegek halálozási rátáját.

A hidroxi-klorokint a malária és egyes súlyos immunbetegségek – mint például a lupusz vagy a reumatoid artritisz – kezelésére használják. A koronavírus kezelésében játszott szerepe erősen vitatott.

Az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet hétfőn úgy döntött, a továbbiakban nem engedélyezi, hogy hidroxi-klorokinnal kezeljék a koronavírusos betegeket. A hatóság úgy találta: nem valószínű, hogy a gyógyszer vírusölő hatással bír.

A WHO korábban nemzetközi kutatást indított annak érdekében, hogy kiderítse: hatásos-e valamelyik korábban használt gyógyszer a koronavírus ellen. A projekt keretében a malária, a HIV, az ebola és a sclerosis multiplex ellen kifejlesztett orvosságokkal is kísérleteztek. Hasonló kutatások a WHO keretein kívül is zajlanak.

A potenciálisan hatásos szerek közül egy szteroid tűnik jelenleg a leghatásosabbnak: Nagy-Britanniában úgy találták, hogy a dexametazon számottevően csökkentette a lélegeztetőgépen lévő vagy oxigénnel kezelt koronavírusos betegek halálozási rátáját. Az Egészségügyi Világszervezet kedden áttörésnek nevezte az eredményeket.

A hidroxi-klorokinhoz márciusban még a magyar kormány is nagy reményeket fűzött, Magyarországon ugyanis bőven van belőle: az Alkaloida Zrt. birtokában lévő alapanyagból akár kétmillió koronavírusos beteg kezeléséhez szükséges gyógyszert lehetne előállítani. Kivitelét a kormány átmenetileg meg is tiltotta, a kezdeti biztató kísérletekről beszámoló hírek után.