Kamu videóval álhírgyározta le Trump a CNN-t

A Twitter manipulált médiatartalomnak minősítette Donald Trump amerikai elnök egyik videóját, amelyet csütörtökön tett közzé. A videó a CNN amerikai hírtelevíziót támadja azzal, hogy valós történéseknek csak egy bizonyos szeletét mutatja be, meghamisítva azok hírtartalmát. Az egyperces videó egy fiktív CNN "Breaking News" híradást mutat be, aminek szalagcíme: "Terrified todler runs from racist baby". Az elgépelést (todler - toddler) is tartalmazó cím magyarul körülbelül így hangzik: "Rettegő csöpség menekül a rasszista baba elől".

Az amerikai elnök Twitterén megjelent videó első tíz másodpercében azt látni, hogy egy 1-2 éves fekete kisfiút egy másik, fehér bőrű kisfiú üldöz. A szalagcím félúton megváltozik, arra, hogy "A rasszista baba vélhetőleg Trump-szavazó". Az így, ebben a formában az utóbbi hetek antirasszista és Trump-ellenes tüntetéshullámára, a Black Lives Matter mozgalomra, illetve Trump fake news vesszőparipájára egyszerre reflektáló videó ezután azzal folytatódik, hogy megmutatja "ami valójában történt". Ekkor jön az eredetileg 2019-ben készült teljes felvétel, amin már látszik, hogy a két kisgyerek kitörő örömmel üdvözlik egymást az utcán, szaladnak egymás felé, megölelik egymást, majd együtt szaladnak tovább. A videó azzal zárul, hogy "Nem Amerikával van a baj", "Hanem az álhírekkel", "Ha látsz valami gyanúsat, jelentsd", "Csak te tudod eloltani az álhírek lángoló kukáit".

A feliratozott, megvágott, féknyúzellenessé manipulált videót eredetileg a Carpe Donktum nevű jobboldali-konzervatív, bevallottan Trump-rajongó mémcsatorna készítette és tette közzé 2019 szeptemberében. A CNN (és a többi, Trumpnak nem tetsző média) ellen uszító videóban az a legszebb, hogy a két különböző bőrszínű kisgyerek szívmelengető találkozásáról szóló felvételt, amely 2019-ben bejárta a közösségi médiát, eredetileg maga a megtámadott CNN publikálta tavaly szeptember 10-én – a Carpe Donktum műve pedig még aznap megszületett, szerény sikert elérve, pár ezer lájkot és pár száz kommentet gyűjtve Facebookon. Az elnök Twitterén most megosztott videót már jobban fölkapta a hírnév: eddig több mint 11 milliószor nézték meg, több mint 150 ezren osztották meg és több mint 315 ezer lájkot kapott.

A Twitter az elnök posztja alá figyelmeztető feliratot rakott: Manipulált tartalom! Ez összhangban van a nemrég bevezetett eljárással, amivel a közösségi platform igyekszik a hamis médiatartalmakat szűrni. A Twitter szabályzatában azt írja: megjelölhetik az összeollózott és manipulált médiatartalmakat annak érdekében, hogy segítsenek a felhasználóknak az eredetiség és a kontextus meghatározásában.

A Twitter korábban is megjelölte már Trump bejegyzéseit: a George Flyod halálát követő minneapolisi tüntetésekről szóló elnöki tweetnél például az erőszak felmagasztalására figyelmeztetett. Trump emiatt bírálta is a Twittert és más közösségi platformokat, amelyek szerinte cenzúrázzák a konzervatív hangokat. Az elnök május végén egy rendeletet is aláírt, amely meggyengítené az internetvállalatokat védő jogszabályokat. (MTI/Reuters)