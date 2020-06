Az állatházak is kinyitnak a budapesti állatkertben

A Fővárosi Állat- és Növénykert közleménye szerint szombattól már az állatkert teljes, látogatók számára egyébként nyitott területe újra látogatható lesz. A szabad téri kifutókat már eddig is meg lehetett tekinteni, de mostantól, a fővárosi járványügyi enyhítésekkel összhangban, már a zárt állatházakat is megnyitják a közönség előtt.

Vagyis holnaptól az Állatkert a járvány előtti rend szerint üzemel.

Emellett a csoportos látogatás is újra elérhetővé válik, így a csoportos kedvezmények is igénybe vehetők újra.

Az állatkert két hónapon keresztül, március és május közepe között zárva tartott a látogatók előtt. Május 20-án nyitottak ki újra, komoly biztonsági rendszabályokkal. Ezek nagy részét – mint írják, a látogatók fegyelmezettségének köszönhetően – mára meg lehetett szüntetni.

Az első hetekben csak korlátozott számú ember, és csak online váltott jegyekkel látogathatta a kertet. Mára már üzemelnek a jegypénztárak, és a látogatási létszámkorlát is eltűnt. Azok a belső terek, amelyek nyaranta különben is zárva tartanak, most sem nyitnak ki, illetve a Holnemvolt vár is zárva marad egyelőre.

Ugyanakkor továbbra is fokozott óvatosságot kérnek a látogatóktól, hiszen a koronavírus nem tűnt el. Aki betegnek érzi magát, az ne menjen állatkertbe. A maszkviselés a belső terekben nem kötelező, de ajánlott. Kerüljék a torlódásokat, tartsanak távolságot másoktól. Az állatokat semmivel se etessék.