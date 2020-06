Egy rákos betegnek nem mondhatod, hogy hülyeség, amit szed

Az átlagembernek a "gyógynövény" kifejezés a természetgyógyászat világába tartozik, ami nagyon távol áll a tudománytól, a laboroktól, a kémcsövekben molekulákat szintetizáló fehér köpenyes emberektől. Pedig a valóságban ez nem így van, sőt sokszor egy gyógynövényben és egy gyógyszertablettában hajszálpontosan ugyanaz a hatóanyag található. Mégis, aki az egyikben bízik, az a másikra általában gyanakodva tekint, mindkét oldalról. A TNT podcast mai adásának vendége az ember a két, látszólag kibékíthetetlen ellentétben álló világ közös metszetéből: Csupor Dezső gyógyszerész, gyógynövénykutató, a Szegedi Tudományegyetem docense. És ha nem lenne elég, hogy egyszerre ért a gyógynövényekhez és a gyógyszerekhez, az ezekkel kapcsolatos ismeretterjesztés és tévhitoszlatás egyik ikonikus figurája Magyarországon a Ködpiszkáló és a Pirulakalauz oldalakon.

A beszélgetés során egy csomó téma előkerül, többek között:

Lehet-e baj abból, ha az ember túl sok gyógynövényt fogyaszt?

Tényleg ükanyáink korából származó népi bölcsesség, hogy a parlagfű nem ártalmas, hanem épp ellenkezőleg, gyógyhatású?

Melyik az a vitamin, amit szinte minden magyar embernek szednia kellene, és mi mindent szedünk be teljesen feleslegesen?

Mi a baj a klasszikus gyógynövényes könyvekkel és a természettudományos tankönyvekkel?

Hogy néz ki az, amikor egy gyógynövénykutatót megpróbálnak megvesztegetni?

Miért néz másként a homeopátiára a jog és a tudomány?

Gyógyít-e bármit a C-vitamin (a vitaminhiányon kívül)?

Ki evett ginkgo bilobát, mielőtt trendi étrend-kiegészítő lett belőle?

Mit tanulhat a modern orvostudomány a zavarosban halászó szélhámosoktól?

