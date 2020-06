Ma este minden kiderül az ARM-alapú Macről

Korábbi előrejelzések szerint az Apple ma, a Worldwide Developers Conference (WWDC) nyitóelőadásában jelenti be, hogy a most használt Intel processzorok helyett a saját fejlesztésű csipjeit fogja beépíteni a Mac számítógépekbe. Reméljük, hogy ezek a laptopok már 5G modemmel is rendelkeznek, ami a Macbookok egyik hiányossága a riválisokhoz képest, és egyesek szerint egy új termékkategória, egy Apple okosszemüveg is debütálhat.

Most az Apple ügyeiben az egyik legmegbízhatóbb elemző, Ming-cse Kuo (Ming-Chi Kuo) adott előrejelzést arról, hogy mi várható hétfő este. Az elemző azt mondja, hogy az Apple már idén év végén elkezdi az átállást az ARM architektúrára, és az utolsó negyedévben kaphatók lesznek az ilyen csippel szerelt gépek.

Az első ARM processzoros gép Kuo szerint egy 13,3 hüvelykes Macbook Pro lesz. A kaliforniai gyártó az iMac gépeket is teljesen újratervezi, és ez a 24 hüvelykes modell lesz az utolsó, amelyben még Intel processzorokkal találkozhatunk. Ugyanezt az iMacet fogják később ARM csippel is piacra dobni, és Kuo szerint az utóbbinak 50-100 százalékkal lesz nagyobb a teljesítménye az Intellel szerelt változathoz képest.

Piaci pletykák alapján az Apple számítógépekbe szánt processzora 12 magos lesz.

Egyelőre nem tudni, hogy a Macbook Air, a Mac Mini és a professzionális asztali gépek milyen ütemezéssel kapnak ARM processzort, Kuo is csak egy 2021 közepén érkező, teljesen áttervezett, 12 hüvelykes Macbook laptop érkezését jelezte előre.

Kuo úgy látja, hogy az Apple saját fejlesztésű csipjeit használó eszközök a nagyobb teljesítményük és a jobb akkuidejük miatt népszerűek lesznek, és az Apple ezt a váltást még azzal is megfejeli, hogy elkezd átállni a mini-LED kijelzők használatára, ami nagy minőségi ugrást jelent a mostani kijelzőihez képest.

