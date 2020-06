Kisebb kövekhez kötöznék az aszteroidákat a tudósok

Az Armageddon című 1998-as filmben kétségtelenül rendkívül látványos volt az, ahogy egy atombombával hárították el a Föld felé tartó aszteroidát, a valóságban azonban ennyire azért nincsenek vad elképzelések a kisbolygókkal szembeni védekezésről. A legtöbb megoldás mindenesetre így is az aszteroidák erővel történő félrelökésére fókuszál, ennek azonban megvan az a veszélye, hogy egy letörő darab így is eltalálja a bolygónkat. Egy frissen bemutatott rendszerrel ezt a kockázatot is el lehetne kerülni, csak annyit kellene tenni hozzá, hogy az objektumot hozzákötözzük egy kisebb sziklához – írja az Engadget.

A kutatók által bemutatott rendszer lényege tulajdonképpen annyi lenne, hogy egy hatalmas kábellel összekötöznék az aszteroidát a kisebb sziklával, ami így kibillentené az addigi pályájáról. Mivel a dologhoz a kábelen kívül semmi másra nincs szükség, ennek során nem kéne attól félni, hogy bármelyik objektum darabjaira hullik. A kutatók természetesen nem tudták a valóságban tesztelni, hogy működik-e a módszerük,

a Bennu aszteroidával végzett szimulációik alapján azonban ez megfelelő megoldás lenne a Föld védelmére.

Az egésznek persze megvannak a limitációi, első körben például elengedhetetlen hozzá egy kisebb aszteroida, amihez a nagyobb társát hozzá lehet erősíteni. Ezen felül pedig az is fontos szempont, hogy ennek végrehajtása szignifikánsan több munkát és időt igényel, mint egy aszteroida meglövése vagy egy űrjármű belevezetése.

Egy jó megfigyelőrendszerrel működhet a dolog, ha azonban a szakembereket váratlanul éri egy aszteroida, akkor lehet, hogy nincs már idő ezzel foglalkozni. Az mindenesetre biztos, hogy ez egy újabb eszköz lehet a kezükben a jövőre nézve, ez pedig mindenképpen jó, mert valószínűleg csak idő kérdése, hogy mikor lép a Földet is fenyegető pályára egy aszteroida.