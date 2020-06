Feltérképezték az óceánok ötödét

Az ismeretlen és titokzatos mélység kifejezés az óceánokra sohasem volt költői túlzás, mert miközben szondákkal térképezzük fel a Holdat, Marsot és a többi égitestet, a Földet fedő víztömeg titkait alig ismerjük. Persze jól mutatnak az olyan rekordok, amikor emberek lemerülnek az óceán legmélyebb pontjaira, de nem elég ezeket az árkokat jól ismerni.

Csak most jutottunk el oda, hogy az óceánfenék közel ötödéről vannak részletes, modern térképeink.

Amikor Nippon Alapítvány által támogatott GEBCO Seabed 2030 Project 2017-ben belevágott a munkába, csupán az óceánfenék 6 százalékáról voltak pontos ismereteink. A kutatómunka viszonylag gyorsan halad, tavaly 14,5 millió négyzetkilométernyi térképet adtak hozzá az adatbázishoz, de jól tudjuk, hogy a Földön nagyobb részt borítja víz, mint amekkorát szárazföld, így még a munka java hátravan.

Természetesen vannak térképeink az óceánok fenekéről, műholdról is régóta készülnek mérések, ám ezeknek a felbontását össze sem lehet hasonlítani a most készülő adatbáziséval. A műholdas adatok kilométeres felbontásúak, míg a Seabed 2030 projektben igyekeznek legalább 100 méteres vagy annál is jobb felbontásban dolgozni. Igen, még így is rengeteg izgalmas felszíni struktúra marad teljesen észrevétlen a térképeken, de legalább történik valami előrelépés.

Ezeket a térképeket nemcsak azért készítik el, hogy szebb és pontosabb atlaszokat tudjanak nyomtatni, üzleti haszonnal is jár: az óceánokon átívelő kommunikációs kábelek nyomvonalának kijelölésében és a halállományt érintő környezetvédelmi törekvések támogatásában lehet hasznos.

De még a klímaváltozás modellezése is pontosabbá válhat azáltal, hogy jobb ismereteink lesznek az óceáni áramlatokat befolyásoló felszíni alakzatokról.

Az a legmeglepőbb, hogy a Seabed 2030 projektben közzétett adatok nagy része már megvolt, csak éppen elérhetetlenek voltak, vállalatok és állami cégek ültek rajtuk. Ezeket is felhasználták a projektben, de nem úszhatják meg, hogy friss adatokat is szerezzenek, amihez a terület nagysága miatt muszáj lesz önjáró eszközöket bevetni. Ebben egy brit-amerikai startup, az Ocean Infinity lesz nagy segítség, amely robothajókból álló flottát épít, ezekkel derítik majd fel az óceán legkevésbé elérhető területeit.

(BBC)