Erősödik a Chrome védelme Androidon

A Chrome asztali verziójában most is elérhető ellenőrző eszközökkel bővül ki a böngésző mobilos verziója, hogy a telefonokon nagyobb biztonságban tudjunk szörfölni a neten, és jobban tudjuk védeni a magánszféránkat.

A Biztonsági ellenőrzés (Safety Check) funkció az androidos Chrome kísérleti verziójában is megtalálható rejtett beállításként, többek közt ezt tudjuk hamarosan használatba venni.

Ez az eszköz háromféleképpen teszteli, hogy a böngésző optimálisan van-e konfigurálva. Először is azt ellenőrzi, hogy bekapcsoltuk-e a biztonságos böngészés (Safe Browsing) funkciót, amely védelmet biztosít a kártékony weboldalakkal szemben. Azt is figyeli a rendszer, hogy a böngészőben lementett jelszavaink kiszárogtak-e a webre. Erről viszont le kell mondani, ha a jelszavaink védelmét harmadik félre bíztuk, például a LastPassban tároljuk azokat.

Arról is figyelmeztetést kapunk majd, ha nem a Chrome elérhető legfrissebb verzióját használjuk, amelyben megtalálhatók a legutóbbi hibajavítások.

Beszáll a Microsoft is

Ha már a mobilok biztonságáról van szó, érdemes megemlíteni a Microsoft új megoldását, a Microsoft Defender ATP első nyilvános előzetes verzióját. Ez a program kimondottan vállalati felhasználóknak készült, a céges rendszergazdák tudják beállítani.

A Defender ATP a nem biztonságos hálózati kapcsolatokkal, az adathalászattal és a kártékony appokkal szemben biztosít védelmet a felhasználóknak. Blokkolja például az sms-ben, WhatsAppon, emailen vagy más forrásból érkező linkeket, ha azok nem biztonságos weboldalra vezetnek. Ugyanazt a technikát használja, mint az azonos nevű Defender a Windows 10 operációs rendszeren.

Kártékony appokat, fájlokat és fölösleges alkalmazásokat is felkutat nekünk a Defender, és proaktív védelmet nyújt azokkal szemben. Arra is képes a Defender ATP, hogy a kártékony appokkal fertőzött eszközeinknek korlátozza a hozzáférését a vállalati rendszerekhez, nehogy a kollégák eszközei is megfertőződjenek.

(TechRadar, Thurrot)