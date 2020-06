Katasztrofális az európai szárazság az ESA műholdképei szerint

Az Európai Űrügynökség (ESA) földmegfigyelő műholdjai közül a SMOS már több mint egy évtizede figyeli a talaj nedvességtartalmát és az óceánok sókoncentrációját, és ez a műszer rendkívüli tavaszi szárazságot észlelt Európa-szerte. A tudósok az adatokból arra következtetnek, hogy

az eddigi legmelegebb év lehet 2020.

Az eredetileg tervezett 5 évnyi élettartamát jócskán túllépte a SMOS, de az ESA mindig a hosszabbítás mellett döntött, mert még mindig jó állapotban vannak a tudományos műszerei, és az általa gyűjtött adatokat jóval többféleképpen tudják felhasználni, mint azt eleinte gondolták.

Az aszályokkal kapcsolatos előrejelzéseket más műholdakról származó adatokkal együtt a biztosítóknak és a gazdálkodóknak értékesítik. Mint kiderült, a tengeri jégtakaró eloszlásáról is elég pontos információkat szolgáltat a SMOS, hogy segítséget nyújtson a hajózási útvonalak tervezésében.

Magyarországról is készült felmérés a SMOS-szal, az ESA videóján is megjelenik hazánk, és az is látszik, hogy Csehországnak sokkal komolyabb aszállyal kell szembenéznie, az ország egész területén rendkívül alacsony a talaj nedvességtartalma.

Szakértők az elmúlt 500 év legnagyobb szárazságáról beszélnek Közép-Európa területén, amelynek katasztrofális hatása lesz a mezőgazdasági termelésre.

(ESA)