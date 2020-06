Sterilizálják az embereket terrorizáló makákókat Thaiföldön

A 13. századi épületeiről híres thaiföldi Lopburi a turisták egyik kedvelt célpontja, és általában az ott élő majmokat is kedvelik az odalátogatók, most viszont a helyi kormányzat kénytelen volt a makákók tömeges sterilizálását elrendelni, mert az éhező hordák a lakosságra támadnak, és az ott lakók már alig merészkednek ki az utcákra. Ráadásul mindent az ürülékük borít.

Erről is részben a koronavírus-járvány tehet. Az elmaradt turisták miatt nincs, aki etesse az állatokat, a makákók pedig nem találtak más táplálékforrást. Egyre erőszakosabban próbálnak elvenni minden falatot, amihez csak hozzáférnek. Sokan a teraszaikat is hálókkal védik az állatoktól.

A helyi makákópopuláció az elmúlt három évben megduplázódott, hatezer majom él a városban, a főhadiszállásuk egy elhagyatott mozi. Már a járvány előtt kezdett kezelhetetlenné válni a helyzet. Ennek viszont éppen az lehet az oka, hogy rászoktak a majmok az energiadús emberi táplálékokra, és több energiájuk volt szaporodni. Most három év kihagyás után megint korlátozni kezdik a populáció méretét. Gyümölcsökkel csalogatják be az állatokat a városszerte elhelyezett ketrecekbe, hogy utána állatorvosi kezelésben részesüljenek: a nőstényeknek elkötik a petevezetékét, a hímeket is sterilizálják.

Összesen ötszáz állat befogását tervezik, ami az ott élő populációnak csak a töredéke. Elvégre nem eltüntetni szeretnék a közkedvelt majmokat, csupán átmenetileg korlátozzák a populáció növekedését.

(Bangkok Post, MTI)