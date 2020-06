Előrendelhető az elektromos bringóhintó

A járvány és a klímaváltozás fenyegetése miatt sokan kerékpárra ültek, de az ember már csak olyan, hogy nem feltétlenül szenvedne az emelkedőkön munkába menet, ezért többen az elektromos rásegítéses kerékpárokban keresik a megoldást. Az is csak fél megoldás, amit az elmúlt hetek után aligha kell magyarázni, senki sem szeret felmosóronggyá ázni.

Húsz évvel ezelőtt készült erre megoldást, például amikor a BMW egy béna tetőt biggyesztett egy robogóra, és lényegében ugyanezt kapjuk a mopedautóktól, csak általában káros kibocsátással, hagyományos belsőégésű motorral. A CityQ most csavart egy nagyot a történeten azzal, hogy a járműve elektromos, és nem is bicikli, a legjobb esetben is kvadricikli, vagy ahogy a Margitszigeten nevezik: bringóhintó. Ha jobban elmélyülünk a dologban, több hasonló vonást találunk a CityQ Car-eBike nevű termékben és egy bricskában, mint bármi másban, és ez alapján bricsikli is lehetne.

A norvég gyártó már felvesz előrendeléseket a fedett közlekedési eszközre, amelyet 250W-os elektromos motor hajt meg, és az uniós előírásokkal összhangban legfeljebb 25 kilométer per órás sebességgel száguldozhatunk vele. Még tekerni is kell közben, hogy a CityQ ne az elektromos autókkal essen egy kategóriába.

A gyártó által közzétett képek alapján csak remélhető, hogy a magas skandinávokra lőtték be a jármű méreteit, és lesz elég lábhely. Nagy előnye még a hétköznapi bringákkal szemben, hogy összesen 300 kilogramm terhet tud megmozgatni, szóval nem lesz gond a hétvégi nagy bevásárlás.

A bicikliutakon a többi kerékpáros talán furcsállná, ha ilyennel erednénk a nyomukba, pedig a méretei alapján a CityQ nem sokkal szélesebb, mint egy hegyikerékpár a kormányánál. A biciklik körülbelül 80 centiméteresek, a CityQ pedig 87 centis. Az biztos, hogy könnyebb lesz vele leparkolni, mint egy autóval, viszont jóval nehezebb, mint egy rollerrel.

Állítólag 70-100 kilométert tehetünk meg vele aksiról. Az előrendelés 100 euróval indul, a bricsikli teljes ára 6000 euró, és 2021-re ígérik a szállítást. Ez jóval több, mint amennyibe egy csúcskategóriás pedelec kerül, viszont az elektromos autókért ennek a sokszorosát kérik el.

(InsideEVs)