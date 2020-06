Összeállt a Mercedes és az Nvidia, hogy időtálló autókat gyártsanak

Ha valamire, akkor az autóra egészen kevesen gondolnak úgy, hogy minél idősebb, annál többet tud. Pedig valami ilyesmivel próbálkozik a Mercedes és az Nvidia, akik olyan platformot építenének az új modellekbe, amikre folyamatosan jöhetnek a frissítések, és a korral nem hogy veszítenének az értékükből, de egyre csak többet érnének.

Az önvezető autók nem egyik percről a másikra érkeznek majd meg, hanem fokozatosan jutunk el odáig a különböző szoftverfrissítésekkel, ahogyan az ember telefonjára is érkeznek az olyan frissítések, amik után még többet tud a készülék. Alapvető gondolkodásmódbeli változásra van szükség ahhoz, hogy az autók élettartamát úgy tudják növelni, hogy a második, harmadik tulajdonos is megismerhesse a legfrissebb technológiákat.

Ebben a gondolkodásmódban a Tesla most a piacvezető, de a többi márka is kénytelen felzárkózni hozzá, vagyis alapjaiban meg kell változtatniuk azt az elképzelést, hogyan tudnak olyan platformot építeni az autókba, ami alkalomadtán könnyedén át tud állni az önvezetésre. Az ehhez alkalmas, mesterséges intelligenciát is igénybe vevő rendszer 2024-től kerül majd a Mercedes teljes modellkínálatába.

Az autók már képesek lennének a jól ismert, bejáratott útvonalakon elvezetni magukat a két cím között, és a platform képes lesz arra, hogy olyan újdonságokkal is frissíteni lehessen, amit jelenleg még ki sem találtak. Az egész szemléletváltás fókuszában az áll, hogy a vásárlók hosszú távú befektetésként gondolhassanak az autójukra is, vagyis ne kellejen azon aggódni, hogy ha most vesznek egy méregdrága autót, arra néhány év múlva ne elavult technológiákkal rendelkező járműként tekintsenek.