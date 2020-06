Magyar startup alkalmazását díjazta az Apple

Kihirdették az idei Apple Design Awards elismeréseket. A vállalat azokat az alkalmazásokat díjazta, amik művészi megvalósítással ötvözik a legfejlettebb technológiákat, azaz a legtöbbet képesek kihozni az Apple felületéből.

A HVG szúrta ki, hogy idén egy magyar cég, a Shapr3D is bekerült a legjobbak közé. A tervezésre, grafikai munkákra alkalmas iPadeken is futó szoftverrel internetkapcsolat nélkül is gyorsan és egyszerűen lehet térbeli modelleket készíteni.

Korábban írtunk arról, hogy a magyar cégbe 6 millió dollárral szállnak be a Spotify, a Revolut és a Zendesk befektetői. Korábban kaptak tőkét például a játékfejlesztő Supercell felkarolásáról ismert, helsinki központú Lifeline Venturestől, vagy éppen a Londonban található InReach Venturestől is. A magyar startup az alkalmazás windowsos változatának fejlesztésén dolgozik, és a létszámuk bővítésén gondolkoznak.