A Facebook és az Instagram is a helyes maszkviselés fontosságára figyelmeztet

Hamarosan a Facebook és az Instagram hírfolyamának tetején egy figyelmeztetés várja majd a felhasználókat, hogy ne feledkezzenek meg a maszkviselésről. A figyelmeztetés a Facebook koronavírussal kapcsolatos információs oldalára irányítja a felhasználókat.

A Facebook szerint a lépést az indokolta, hogy az Amerikai Egyesült Államokban újra emelkedik a fertőzések száma, miután több állam is újranyitott. A hivatalos álláspont szerint zárt térben és nyilvános helyeken kötelező a maszkviselet, hogy ezzel is lassítsák a vírus terjedését. Hogy miért fontos a maszkviselet, és melyik kit véd, arról korábban már mi is többször írtunk, de nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a maszknak az orrot és a szájat is el kell takarnia, illetve nem szabad elfelejteni, hogy a sebészi maszkok elsősorban nem a saját, hanem a környezetünk védelmére szolgálnak, ezért fontos, hogy mindenki felelősen viselje őket.

A Facebookot rengeteg kritika érte, hogy a világjárvány alatt nem megfelelően szűrik az álhíreket és a félrevezető tartalmakat. Ennek ellensúlyozására a cég úgy döntött, hogy egy információs központot hoz létre, ahol a hatóságok információiból tájékozódhatnak a felhasználók. Az sem újdonság, hogy a hírfolyam tetején emelik ki a legfontosabb üzeneteket a koronavírussal kapcsolatban, például hogy az emberek maradjanak otthon.