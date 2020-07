Algáktól rózsaszín az alpesi jég, és ennek komoly következményei lehetnek

Valószínűleg egy alga miatt lehet rózsaszínű a jég az olasz Alpokban található Presena-gleccserben, a kutatók azonban jelenleg nem tudják, hogy honnan érkezhetett az organizmus a hegységbe. Az alga alapvetően veszélytelen, ám felgyorsíthatja a jég olvadását – írja a Science Alert.

Biagio Di Mauro, az olasz nemzeti kutatótanács szakértője elmondta, hogy az alga alapvetően nem veszélyes, a megjelenése természetes jelenség, ami tavasszal és nyáron a mérsékelt övekben, valamint a sarkokon is jelentkezik. Egészen pontosan a grönlandi sötét zónában is fellelhető Ancylonema nordenskioeldii nevű növényről lehet szó, ami abban a térségben is fokozott olvadáshoz vezet.

Alapesetben a jég a napsugárzás több mint 80 százalékát visszaveri a légkörbe, ha azonban az alga miatt sötétebbé válik, több hőt tud elnyelni, így pedig gyorsabban is olvad. Az olvadás miatt több víz és levegő áll rendelkezésre, ami kedvező környezetez biztosít az alga szaporodásához, a jég pedig így egyre vörösesebb árnyalatúvá válik.

Di Mauro elmondta, hogy jelenleg egyebek mellett ennek a jelenségnek a hatásait szeretnék számszerűsíteni, hogy megtudják, az emberi tevékenység mellett milyen erők hatnak a Föld felmelegedésére. A kutató emellett megjegyezte azt is, hogy a túrázók és a síliftek is hatással lehetnek az algák szaporodására.