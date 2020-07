Még idén kigolyózhatják a Huaweit a brit 5G hálózatból

A brit kormány idén év elején jelentette be, hogy bizonyos korlátok mellett ugyan, de engedélyezi a kínai Huaweinek a brit ötödik generációs (5G) mobilhálózat kiépítésében való részvételt - azaz az amerikai nyomás ellenére nem tiltották ki a céget. Most a jelek szerint megváltozott az álláspontjuk, több forrás is állítja, hogy a London mégis megszakítja a kapcsolatot a kínai céggel, miután a titkosszolgálat átértékelte az ezzel járó kockázatokat – írja a Guardian.

A brit sajtó úgy tudja, hogy Boris Johnson kormányfő még a héten megkap egy, a Government Communications Headquarters (GCHQ) nemzeti kiberbiztonsági központja által összeállított tanulmányt, mely alapján vélhetően a teljes tiltás mellett teszi majd le a voksát. A tanulmány lényege nagyjából annyi, hogy a titkosszolgálat álláspontja szerint az amerikai szankcióknak komoly hatása volt a Huaweire, ami így kénytelen nem megbízható technológiai megoldásokat alkalmazni.

A Sunday Telegraph értesülései szerint a kormány jelenleg is dolgozik egy tervezeten, mellyel akár fél éven belül betilthatnák a Huaweitől származó eszközök beépítését a brit 5G hálózatba.