A földrengés sem állhat a japán szupervonat útjába

Múlt hét szerdán állították szolgálatba a két évvel ezelőtt bemutatott Sinkanszen-vonat legújab, az N700S nevet viselő változatát, amely nemcsak kényelmesebb és gyorsabb utazást tesz lehetővé a Tokaidó Sinkanszen vonalon, de a világon elsőként arra is képes, hogy egy földrengés esetén a felsővezetékből érkező áram nélkül is biztonságba szállítsa az utasait – írja a CNN.

Az új vonatokat első ránézésre nem könnyű megkülönböztetni a régebbi N700 és N700A modellektől, leginkább az aranyszínű S – vagyis Supreme – logó szembetűnő rajtuk, de tüzetesebben vizsgálva a szögletesebb orr, és a karcsúbb lámpák is felismerhetőek a mozdonyon. A belső térben az utasok annyi változást vehetnek észre, hogy

15 százalékkal nagyobb lesz a lábhelyük (legalábbis az első osztályon);

nemcsak az ablakok melletti székekhez jár töltőaljzat, amiről a telefonunkat vagy a laptopunkat tölthetjük, hanem az összeshez;

a belső világítás megnyugtatóbb atmoszférát teremt majd;

a fej fölötti poggyásztartó részeket pedig ezentúl minden megállóban kivilágítják, hogy a leszálláshoz készülődő utasok gyorsabban megtalálják a csomagjaikat.

Az új modell 360 kilométer per órás sebességre is képes, de a mindennapi használat során 285 kilométer per óránál nem fog majd gyorsabban haladni. A rendkívüli sebesség ellenére az új vonat halkabb lesz az elődeinél, és rázni is kevésbé fog az új felfüggesztéseknek köszönhetően, a feljavított automata irányítás, illetve fékrendszer pedig gondoskodik majd arról, hogy vészhelyzet esetén a lehető leggyorsabban tudjon megállni a szerelvény.

Ennél is izgalmasabb az, hogy a vonat egy lítiumion-akkumulátor segítségével rövidtávon képes önmagát hajtani, vagyis a felsővezetékek meghibásodása esetén sem válik teljesen kiszolgáltatottá. Ez egy földrengés esetében például azt jelentheti, hogy a vonat áram híján is képes lesz elhagyni az olyan magas kockázatú helyeket, mint az alagutak vagy a hidak, a frissített rendszerek ugyanakkor kevesebb helyet foglalnak majd el a vonat padlója alatt. A Tokaidó Sinkanszen vonalon 13 éve ez az első új modell.

(Borítókép: Két Shinkansen N700S vonat a tokiói Yurakucho állomáson 2020. június 24-én. Fotó:

Charly Triballeau / AFP)