Óriási pénzeket öl az amerikai kormány a koronavírus elleni vakcinába

Az amerikai kormány a koronavírus elleni vakcina fejlesztésének támogatására indított Operation Warp Speed nevű program keretében 1,6 milliárd dollár (500 milliárd forint) támogatást adott a Novavax nevű amerikai cégnek – írja a CNN.

Ez eddig a legnagyobb összeg, amelyet a kormány vakcinafejlesztésre megítélt, de a Novavax már a negyedik biotechnológiai cég, amely támogatást kap erre a célra. Korábban az oxfordi AstraZenecának adtak 1,2 milliárd dollárt, illetve a Moderna és a Johnson & Johnson is részesült támogatásban. Mindegyik cég a klinikai tesztek harmadik, azaz utolsó fázisára készül. Ebben a szakaszban már jóval több betegen tesztelik a vakcinát, hogy természetes körülmények között is megfigyelhessék a működését.

Korábban részletesen írtunk a koronavírus elleni védőoltás utáni versenyfutásról, ebben a cikkünkben összefoglaltuk, melyik cégek dolgoznak gőzerővel a fejlesztésen, illetve milyen vakcinatípusok készülnek. Azóta már összesen 17 vakcinajelölt tart a klinikai teszteknél, azaz ennyi szerrel folynak az emberekkel végzett kísérletek. Az azonban ebben a fázisban sem világos még, hogy a vakcinák hatékonynak és biztonságosnak bizonyulnak-e.

A Novavax vakcinájának első fázisú klinikai tesztjét 131 alanyon végezték, ennek az eredménye a hónap végére várható. A harmadik fázis 2020 harmadik negyedévének vége felé indulhat el. Ennél előrébb tart a Moderna, amelynek a harmadik fázisú tesztje már ebben a hónapban kezdődik 30 ezer résztvevővel.

A most megítélt támogatással a Novavaxnak lehetősége lesz már a vakcinája engedélyezése előtt felpörgetni a gyártási kapacitást, hogy ha a szer zöld utat kap, februárra 100 millió adagot le tudjanak gyártani belőle. Hasonló történt az AstraZeneca esetében Nagy-Britanniában: anyagi kockázatot vállalva már az engedélyezés előtt gyártani kezdték a vakcinát, hogy ha beválik, rögtön be is lehessen vetni.