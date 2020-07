Amerika betiltaná a TikTokot

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter egy interjúban azt mondta, az Egyesült Államok vizsgálja kínai közösségi appok, többek között a TikTok betiltásának lehetőségét – írja a Reuters.

A kínai hátterű TikTok a közösségi média legújabb sztárja, és többek között a gasztróvideók új királya, tavaly ősszel Magyarországon is szerveztek fesztivált a legnépszerűbb hazai tiktokkerekkel. Mindeközben azonban többször merültek fel vele kapcsolatban biztonsági problémák, keveredett már adatvédelmi botrányba, és az Egyesült Államokban korábban is felmerült, hogy az app nemzetbiztonsági kockázat lehet, és a haditengerészet meg is tiltotta a használatát a szolgálati telefonokon.

Más országok is kockázatosnak tartják, hogy a személyes adatokat kezelő app mögött egy kínai cég, a ByteDance áll, június végén például több más kínai appal együtt Indiában be is tiltották. Ez szintén nagy piac, de az amerikai felhasználók a hirdetésekre épülő üzleti modellben sokkal értékesebbek, így egy amerikai tiltás jóval nagyobb közvetlen – illetve egy ilyen lépés negatív üzenete miatt közvetett – gazdasági csapást jelentene a cégre.

Kivonul Hongkongból

Mindeközben a TikTok bejelentette, hogy kivonják az appjukat az androidos alkalmazásboltból Hongkongban a nemrégiben elfogadott kínai nemzetbiztonsági törvény miatt – írja az Axios.

A kínai parlament által június végén elfogadott törvény értelmében Kína többek között kínai bírókat küldhet a hongkongi bíróságokra, kínai erőszakszervezetek nyithatnak irodákat a városban, illetve saját maguk is beavatkozhatnak, ha úgy találják, hogy valaki megsértette a nemzetbiztonsági törvényt – amely július 1-jén hatályba is lépett. Ez azért szimbolikus dátum, mert éppen aznap volt 23 éve, hogy Hongkong visszakerült Kínához. A törvény a kritikusok szerint Hongkong autonómiájának a végét jelentheti.

Az új nemzetbiztonsági törvény ellen már több techcég is felszólalt vagy változtatásokat jelentett be a gyakorlatában. A Facebook és a WhatsApp például ezentúl nem szolgáltat információt a felhasználóiról a hongkongi hatóságoknak, noha elemzők szerint a törvény együttműködésre kötelezi a városállamban működő cégeket.

A TikTok esete azért különösen érdekes, mert kínai hátterű szolgáltatásként tiltakozik a kínai törvény ellen, miközben őket is érte már a cenzúra vádja Kínának kényes témában. A cég azonban igyekszik a kommunikációjában is elkülöníteni a globálisan egyre népszerűbb TikTokot a hasonló kínai szolgáltatásától, illetve általában Kínától is; azt állítják, hogy soha nem osztottak meg felhasználói adatokat Kínával, és nem is fognak.

A cég tavaly szeptemberi közlése szerint 15 ezer felhasználójuk volt Hongkongban, ami azóta minden bizonnyal emelkedett, de így is kis piacról van szó, ami arra utal, hogy a cégnek a kivonulás pr-szempontból kedvező lépése gazdaságilag valószínűleg nem jelent nagy érvágást, de biztosan nem akkorát, mint ha valóban betiltanák az appot az Egyesült Államokban.

