Az MSI GL65 laptop egy túlpumpált leopárd

Formájában nem változott az MSI Leopard a korábbi modellhez képest, és belül sem sokat. A tajvani gyártó frissítette a processzort az újgenerációs Intel 10750H csipre, amely a korábbinál nagyobb sebességű memóriát is támogatna, ám nem ezt kapjuk, hanem a 2666 MHz-es típust. Ezt kiegészítették egy 6 GB-os Nvidia RTX 2060 videokártyával, és az alapmodellben egy 512 GB-os NVMe ssd-vel. Ha kevés lenne a tárhely - aminek komolyabb videojátékok telepítésénél nagy a veszélye -, behelyezhetünk még a gépbe egy második, 2,5"-ös fomátumú ssd-t. A gyárilag telepített 16 GB RAM pedig 64 GB-ig bővíthető.

Az alapok tehát nagyon rendben vannak, és a teszten az jött ki, hogy jól bírja a gép, a kijelző full HD felbontásán jó minőség mellett is 90 fps fölötti képfrissítési értéket hoznak a top játékok.

Mindezt olyan vázba csomagolták, ami alapján a Leopard az asztali gépekkel is felveszi a versenyt, leginkább méretben, súlyban, robusztusságban. Közel három centiméter vastag, kőkemény műanyag a burkolata, és olyan díszítő elemeket találni rajta, főleg az alján, hogy nem szívesen csúsztattam be más eszköz mellé a táskába. Amúgy sem érdemes nagyon hordozni, mert az aksija szerény kapacitású, pár óra munkánál többet nem húzunk ki belőle, imádja a gép a konnektor közelségét.

Az alja nagy részét egyébként a szellőzés teszi ki, ezen kívül még két oldalt és hátul vannak kiömlőnyílások a távozó meleg levegőnek. A vörös és a fekete színek dominálnak, hogy rögtön egyértelmű legyen a gamer irány.

A fomatervezésnek nem erőssége a portok elhelyezkedése. Bőségesen ellátták a laptopot aljzatokkal, bal oldalon találjuk az ethernetet, a HDMI 1.4-es csatlakozót és a mini DisplayPortot, egy normál és egy type-c méretű usb 3.2-es portot, valamint külön kimentetet a hangszórónak és bemenetet a mikrofonnak, nyilván a játék közbeni élő beszélgetéshez, ha a beépítettek helyett profi külső eszközöket használnánk.

A másik oldalon kezdődik a horror: ott kell bedugni a töltőt, és a gépnek egészen az első pereméhez került két usb. Pont oda, ahol az ember az egérrel csúszkálna. Persze, lehet a méretes touchpaden is játszani, amatőr szinten még belefér, de a dedikált gombok nagyon a peremre kerültek, és aki ennyit áldoz egy gémer laptopra, az biztosan vesz hozzá profi egeret.



Szerencsére nem létszükséglet az a két usb port, és a gép látványa, kezelhetősége valamennyire kárpótol minket ezért a tervezési bakiért. A gombok egyedileg vezérelhető színűek, RGB-ben pompáznak, és nagyon kényelmesek, elégséges a gombok útja. A 15 hüvelykes IPS kijelző tükröződésmentes, a full HD felbontás bőven jó ekkora méretben, és ezt a 2060-as videókártya pöpecül meg is tudja hajtani, a legújabb játékokkal sem esünk 60 fps alá, amihez jól jön a kijelző magas képfrissítése. Van 120 Hz-es modell, de érdemes inkább a 144 Hz-esre lőni. A színhűség nincs a csúcson, vizuális kreatív munkára nem alkalmas a Leopard.

Érdekessége még a gombkészletnek, hogy a Windows-gomb átkerült a szóköz túloldalára, jobbra, amivel kimondottan a játékosoknak kedveskedtek, nehogy a küzdelem hevében véletlenül megnyomják, és kilépjenek a startmenübe. Cserébe egy nagyobb méretű Ctrl gombot is kapunk a bal oldalon, ami sok játékban előnyös.

Jobban is elkülöníthették volna a kurzorgombokat

Van még kétspeciális gomb a numerikus készlet fölött, a bekapcsológomb mellett, amelyekből az egyik az MSI Dragon Center nevű rendszerbeállító programját nyitja meg, ezzel tudjuk finomhangolni a teljesítményt. A másik gombbal pillanatok alatt maximumra tekerhető a hűtés, és úgy elkezd zúgni a gép, mintha hurrikán tombolna. Erre szükség is van, ha nagyon belekezdünk a játékba, mert komolyan fel tud hevülni a processzor és a grafikus csip. A beépített hangszórók nehezen tudják ezt túlüvölteni, érdemes inkább fejhallgatót húzni a füleinkre, és a család többi tagjának meghagyni a zajártalmakat. A Leopardot nem érdemes ülbe fektetni a már említett hőtermelődés miatt, kimondottan asztalra való.

Hétköznapi munkában már kellemetlenebb volt, hogy nincs ott kéznél a Windows-gomb, ám ennél is jobban zavart az amerikai billentyűkiosztás, és hogy az í betűnek szánt extra gomb a szóköz és az Alt-Gr közé szorult be. Ez egy MSI-féle sajátosság, más gépeiken is ezt művelik, és képtelen vagyok hozzászokni.

Habár az MSI GL65 Leopard 10SEK körülbelül 450 ezer forintos ára viszonylag magas az átlagos laptopokhoz viszonyítva, a gémer szegmensben ez még mindig belépő szintnek számít, főleg a csúcskategóriás hardverhez viszonyítva. Teljes mértékben a videójátékokra hangolták rá, ezt mutatja a bitang erős hűtés és az a tény, hogy elég jól bővíthető, jó pár évig kiszolgálhatja a játékosokat. Tesztett is a játékok közben nyújtott teljesítménye. Ugyanakkor nem ez a gép lesz a munka bajnoka. Akár irodai, akár kreatív feladatokra használnánk, mert a felépítése ilyen szempontból nem a legkényelmesebb, és a kijelzője sem felel meg maradéktalanul a vizuális alkotási feladatoknak.