Egy kínai internetről leszoktató intézetben verték és magánzárkába zárták a gyerekeket

Egy kínai internetes elvonóintézetben akár 10 napra is magánzárkába zártak gyerekeket, ezért a négy üzemeltető férfit letöltendő börtönbüntetésre ítélték – írja a CNN. Kínában egyre népszerűbbek ezek a kiképzőtáborokra emlékeztető intézetek, amikből egyre több jelenik meg, főleg mióta az állam 2008-ban felvette az internetaddikciót a függőségek listájára.

Az elmúlt években több intézetről is azt állították, hogy túlzásokba esnek a gyerekek megsegítése közben, gyakran verik és megalázzák a beutalt fiatalokat. 2014-ben egy lányt több instruktor is megvert, majd belehalt a sérüléseibe. Jelentések szerint néhány elvonón elektrosokk-terápiát is alkalmaznak.

A kedden elítélt férfiakat azzal vádolták, hogy 12 fiatalat magánzárkába zártak, volt, akit 10 napra. A 12 fiatal közül 11 18 év alatti volt. Az intézetet már 2017-ben is vizsgálták a hatóságok, mikor egy volt páciens azt nyilatkozta, hogy az elvonón testi fenyítést alkalmaznak, hogy „kultiválják a fiatalok morális karakterét." Több, az intézetet vádoló fiatal szerint a gyerekeket gyakran apró, sötét szobákba zárják, és csak egy takarót és egy ágytálat adnak nekik. Ezen felül mindenkit folyamatos megfigyelés alatt tartottak.

A kínai állam nagyon tart a fiatalok internetfüggésétől, így szigorúan korlátozza a játékidejüket és internetezési óráikat.