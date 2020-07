Az amerikai őslakosok már 800 éve találkozhattak a polinézekkel

Az amerikai őslakosok és a polinézek több ezer kilométeres tengeri utazást követően már 1200 körül kapcsolatba léphettek egymással, azaz jóval az európaiak megérkezése előtt – írja a CNN egy új DNS-vizsgálat eredményei alapján.

A régészek már korábban is úgy gondolták, hogy a két régió népei között létrejött korai kapcsolat, amire abból következtettek, hogy egyes dél-amerikai őshonos növények már akkoriban széles körben elterjedt a csendes-óceáni polinéz szigetvilágban. Most egy genetikai vizsgálat meg is erősítette ezt a feltevést.

A Nature-ben megjelent tanulmány szerzői 17 polinéz szigetről és 15 amerikai őslakos csoportból összesen több mint nyolcszáz fő DNS-ét elemezték. Arra utaló jeleket kerestek, hogy a két népcsoport génjei keveredtek, azaz az elődjeiknek volt közös gyerekük. Értékelésük szerint erre találtak is döntő bizonyítékot: több kelet-polinéziai sziget, például a Húsvét-sziget (helyi elnevezéssel Rapa Nui) több lakóinak a DNS-ében is azonosították dél-amerikai őslakosok genetikai nyomait. A vizsgálat erős kapcsolatot mutatott ki a mai Kolumbia területén élt Zenú népcsoport tagjaival.

A kutatók ezután a dél-amerikaiaktól származó génszakaszok hosszának elemzésével azt is megállapították, hogy mikor és kikkel történhetett az első keveredés: a Polinézia keleti szigetein élőkkel, 1150-1230 között. A Húsvét-sziget lakóival azonban, noha térben ez esik legközelebb Dél-Amerikához, csak jóval később, 1380 körül került sor a genetikai randevúra.

De vajon hogyan jutottal el ilyen korán ilyen messzire ezek a népek? És egyáltalán, melyikük látogatta meg a másikat? Ezekre a kérdésekre a genetikai vizsgálat nem tudott válaszolni. Valószínűbb, hogy a tapasztalt utazónak számító polinézeknek sikerült elérniük Dél-Amerikát, majd onnan helyi növényekkel és génekkel hazatérniük. Az alternatív forgatókönyv szerint az amerikai őslakosok keltek volna útra, hogy a polinéz szigetekig meg se álljanak, de ennek kisebb a valószínűsége. Egy legendás norvég felfedező, Thor Heyerdahl 73 éve, a Kon-Tixi expedícióban saját maga is megkísérelte ezt az utat korabeli eszközökkel, és bár maga az expedíció sikerrel járt, az elméletét azóta sem bizonyították.