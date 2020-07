Azonosították a Holdon talált furcsa zöld anyagot

Miután a Csang-o-4 nevű kínai űrszonda tavaly januárban az űrkutatás történetében elsőként sikeresen landolt a Hold nem látható túloldalán, ősszel a Jáde Nyúl-2 nevű holdjárója valami zöld, gélszerű anyagot észlelt az egyik kráterben. A rejtély megoldására egészen mostanáig kellett várni, de most kiderült, mi volt a furcsa anyag: breccsa, más néven törmelékkő – írja a CNET.

A Jáde Nyúl-2 néhány héttel a felfedezése után alaposabban is szemügyre vette a ismeretlen anyagot. A Kínai Tudományos Akadémia kutatói az akkor begyűjtött adatok elemzésével készültek most el, az eredményeiket az Earth and Planetary Science Letters nevű szaklapban tették közzé.

A breccsa törmelékdarabokból összeálló, a magánál a törmeléknél jóval finomabb anyaggal összetapasztott kőzet, amely megolvasztva üvegszerűen néz ki. A tavaly talált példányt a kutatók sötétzöld, csillogó anyagként írtál le, amely 52 centiméter széles. A Holdon gyakori az úgynevezett becsapódásos breccsa, amely meteoritbecsapódás során keletkezik, valószínűleg ebben az esetben is ez történt.

A kutatók azt is megállapították, hogy a felfedezett kőzet hasonlít azokra a holdi becsapódásos breccsamintákra, amelyeket még a NASA Apollo-programjában hoztak vissza a Földre az asztronauták.

(Borítókép: A Jáde Nyúl-2 képe a Hold egyik kráterében talált kőzetről. Fotó: CNSA/CLEP)