Mire jó a 100-szoros zoom egy mobilon?

Két hónapja járt nálunk a Huawei P40 és a P40 Pro, a kínai gyártó két idei csúcsmobilja, de nem tudtak itt megálljt parancsolni maguknak, és most piacra dobták a P40 Pro+ nevű modellt, a sorozat legtöbb extrát kínáló darabját. Hátha megüt a guta mindenkit, aki már a hétköznapi Pro modellre azt hitte, hogy azzal lesz a mobilozás császára. Persze az is tény, hogy már mezei P40-ben is benne van minden, amire szükségünk lehet: tudunk 5G-re csatlakozni, és abban is a Huawei legerősebb Kirin 990 processzora dolgozik.

Most már kezd körvonalazódni az 5G magyarországi terjedése, a Telekom és a Vodafone is bejelentette, hogy a szűk fővárosi lefedettség után a Balaton környékén is fejlesztenek, és nyár végére több településen elérhető lesz az új generációs és szupergyors mobilnet. Persze még mindig nem olyasmi az 5G, ami miatt pénzt lobogtatva a boltba rohannánk új telefont venni, és a pletykák szerint mások is hasonlóan gondolkoznak, de legalább elindultak a fejlesztések.

A P40-ben továbbra sincsenek Google-szolgáltatások

Sokszor megírtuk már, hogy a kínai-amerikai kereskedelmi huzavonában a Huawei húzta a legrövidebbet, elesett az Android szerves részének tekintett Google-appoktól, és a saját rendszerének összerakásán kell dolgoznia nagyjából egy éve. Megoldhatatlan, ha a felhasználó Google G Suite online szolgáltatásokkal dolgozik, és eddig mindenben a Google alkalmazásaira támaszkodott, de azért személyes haszálatra szinte mindenre kínál appot a Huawei. A levelezőbe a Gmail is beköthető, de a naptár és más eszközök már nem, más megoldást kell választani.

Az AppGallery nevű bolt választéka folyamatosan bővül, fejlődik, és ma már érezhető a magyar piacra szánt appok növekvő súlya. Már a Netflix is viszonylag könnyen elérhető, az AppGallery-ben ugyanis bevezettek olyan linkeket, amelyek a Huawei által megbízhatónak tartott ApkPure kínálatából lementi a szükséges telepítőfájlt, gyakorlatilag csak a gombokat kell nyomkodni, és hamarosan a videós app bejelentkezési felületén találjuk magunkat. Lejátszani viszont csak normál SD minőségben hajlandó a Netflix. Az HBO Go pedig teljesen hiányzik a kínálatból.

Ez a fejlődés azonban minden Huawei mobiltelefonra érvényes, hiszen mindegyiken ugyanaz az AppGallery érhető el, szóval ez nem írható a Pro+ számlájára.

Az csak egy kicsi plusz

Több hardveres különbséget találunk a sima P40 és P40 Pro között, mint amennyit a Pro és a Pro+ között. A profi változatoknak nagyobb az OLED kijelzője, 6,58 hüvelykes, és előnyük még az IP68-as por- és vízállóság, míg a sima P40 csak a cseppeket bírja, és 6,1 hüvelykes a kijelzője. A P40 pedig legfeljebb 256 GB tárhellyel kapható, míg a Pro modellekben 512 GB a maximum, 8 GB RAM-mal. Aki egy kicsit is komolyan veszi az 5G használatát, és mobilon akar majd letölteni mindent, annak jól jön majd a plusz tárkapacitás.

9 Galéria: Így fotóz a Huawei P40 Pro Plus

Az egyetlen komolyan vehető extra a kamera periszkópos lencséje, amely 10-szeres optikai nagyításra képes, és ha nagyon túltoljuk a zoomot, akkor elérhető a 100-szoros nagyítás. Ez viszont már a kinek nagyobb a micsodája kategóriába esik, fotós szemmel teljesen értékelhetelen alkotások születnek a 10-szeres optikai nagyítást 10-szeres digitálissal kombináló hibrid megoldással. Mintha vízfestékkel készültek volna a fotók. Ahogy a Galaxy S20 Ultránál már megállapítottam: kukkolásra teljesen jó, ha távcső helyett használjuk, de másra nem igazán.

Érdemes megmaradni a 10-szeres nagyításnál, és akkor még élvezni tudjuk a P40 Pro+ kamerájával készült remek képeket, és akár egy nyári kiránduláson közelebb tudunk hozni izgalmas részleteket, amelyek zoom nélkül nem látszanának. A telefon átlagos helyzetekben is elég jól teljesít, remek portrékat készíthetünk vele, és az éjszakai módja is kimagaslóan jó. Illetve ott van még a 256-szoros lassítás, amely a 2019-es Mate 30 Pro mobilban debütált, és pofonokkal teszteltük.

Ahogy a fentiekből is kiderül, sok újdonságot nem tudunk mondani a P40 és P40 Próhoz képest. Erős telefonok, jól felszereltek, a kamerájuk kiváló, sokáig bírja az aksi, és kapunk 5G-t, amihez a következő évben hálózatok is felzárkóznak. A Pro+ mindehhez csak a jó zoomot teszi hozzá.

HIVATALOS MAGYAR ÁRA MÉG NINCS, DE VALAHOL 1300-1400 EURÓ KÖZÖTT VÁRHATÓ.

Egyedül a Google-szolgáltatások, illetve a Play Áruházban elérhető rengeteg kiváló minőségű app elérésének hiánya lehet az akadálya annak, hogy a P40 Pro+ kimondottan ajánlott telefon legyen.

(Borítókép: Index)