A kiberbűnözők is kihasználják a streaming népszerűségét

A film- és sorozatstreaming a virágkorát éli a mozik zárvatartásával, sokan álltak át az internetes fogyasztásra. A Kaspersky kiberbiztonsággal foglalkozó cég felmérte, hogyan alkalmazkodtak a netes bűnözők a kialakult helyzethez.

A Disney+ azonnal szembesült a netes vadnyugat valóságával, mikor pár órával az indulás után több ezer felhasználó fiókját is feltörték, amiket a hekkerek kicsit később 3-11 dollárért árultak.

2019 januárja és 2020. április 8. között több mint 5000 Kaspersky-felhasználót ért olyan támadás, ami valamelyik streamingszolgáltatásnak vagy műsornak álcázta magát. Csak a Netflix nevét használva több mint 22 ezer kísérlet történt. A kiberbűnözők vagy kamuoldalakat készítettek, hogy azokon regisztráljanak a lehetséges felhasználók (és így ellopták az emailcímüket, jelszavukat, fizetési adataikat), vagy azt kérték, hogy erősítse meg adatait a felhasználó. Népszerű még az ügyeskedő vásárlók kihasználása is: a csalók különböző megoldásokat kínálnak, hogyan hekkelhetnek maguknak a felhasználók hosszabb próbaidőszakot, sőt, néha kedvezményes árú feliratkozást hirdettek.

A vége mindig az, hogy ellopják a gyanútlan vásárlók adatait.

Sok műsor címét is felhasználták, a legnépszerűbb a Disney Mandalorianja volt, ezzel 5855 kísérlettel 1614 felhasználót sikerült kihasználniuk. A Mandalorianon kívül leggyakrabban a Stranger Things, a Witcher, a Sex Education és az Orange is the New Black címeit használták (például úgy, hogy töltse le ezt az alkalmazást, hogy nézhesse kedvenc sorozatát, de az appal együtt egy vírus is lejön) fel. Az öt műsor nevét felhasználó támadások 51 százaléka Spanyolországból érkezett.

A Kaspersky azt ajánlja, hogy ha lehet, fizessünk elő a hivatalos oldalakon, alkalmazásokon, és azokon próbáljuk meg elérni a tartalmakat. Ne töltsünk le nem hivatalos alkalmazásokat, frissítéseket, és minden feliratkozáshoz használjunk más, erős jelszót.

A teljes jelentést itt olvashatja el.