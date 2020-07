Mesterséges intelligenciával szűri ki a koronavírusos fertőzötteket egy új magyar teszteszköz

Egy mesterséges intelligenciára és automatikus mikroszkópiára épülő koronavírus-tesztelési módszert dolgozott ki a Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatócsoportja. A kidolgozott szerológiai (vérvizsgálati) teszthez hasonlót még nem használnak sehol.

A teszt nagy pontossággal szűri ki a már gyógyult betegeket, és a védettség mértékét is kiszámolja, de a friss fertőzötteket is azonosítani tudja. Az eddigi több ezer vizsgált esetnél 100 százalékos volt a módszer pontossága, és már most nagyon sok mintát lehet vele egyszerre tesztelni, akár napi 5-10 ezret.

A teszt a szervezet által termelt immunoglobulinokra, azaz ellenanyagokra épül. Ezek a fertőzés után hamar kimutathatóak, valamint még hónapokig jelen vannak a szervezetben. A testhez a vérmintákat speciálisan módosított sejtekhez adják, amiket megvizsgálnak egy nagy érzékenységű automatizált mikroszkóppal. Az MI kimutatja a felvételeken minden egyes sejtben kimutatja az immunoglobulinok jelenlétét vagy hiányát. Horváth Péter kutatócsoportja az MI-t deep learning, azaz mélytanulásos módszerrel tanította meg, hogyan szűrje ki a fertőzöttek mintáit.

A rövidnek számító 6-8 órás vizsgálat könnyen megismételhető és költséghatékony, és még enyhe immunitás mellett is kiszűri a fertőzést. Egyelőre nem mutatott hamis pozitív eredményt egészséges minták esetében, és bármilyen más vírus fehérjéjének felismerésére adaptálható.