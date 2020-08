Átneveztek géneket, hogy az Excel ne nézze azokat dátumnak

A génkutatás egyik nehézsége, hogy csupán az emberi DNS-ben és RNS-ben több tízezer gént kell elnevezni, lehetőleg olyan módon, hogy azokat a tudósok is könnyen megjegyezzék, és gördülékenyen tudjanak tanulmányokat írni, beszélgetni a témáról. Az egyszerűen memorizálható neveknek azonban vannak előre nem látott hátulütői is.

Az elmúlt évben 27 gén nevét kellett átírni, mert a Microsoft Excelben tévesen dátumként jelentek meg.

Íme egy nagyon egyszerű példa: az angolul "Membrane Associated Ring-CH-Type Finger 1" elnevezésű gént egyszerűen csak MARCH1 névre rövidítve emlegették, ami ugye angolul annyit tesz, hogy március 1. A Microsoft Excel pedig van annyira okos, hogy amikor egy dátumot lát az egyik cellában, azt automatikusan formázza nekünk, így a tudományos munkákban a gén neve helyett a dátum angol formája jelent meg: 1-Mar. Ezt viszont, érthető módon, a tudósok nem tudják hova tenni, amikor génekről akarnak diskurálni.

Egy 2016-os tanulmány a genetikai kutatásokról szóló 3597 tudományos munka egyötödében talált Excel által elkövetett hibákat.

Az Excel automatikus formázását nehéz kikapcsolni, manuálisan kell megváltoztatni a táblázat oszlopainak adattípusát, és még így is fennáll a veszélye, hogy amikor egy másik számítógépen megnyitják ugyanazt a táblázatot, a benne szereplő adatok átalakulnak valami mássá.

Ebben a helyzetben egyszerűbb volt a gének nevének szabványosítását felügyelő szervezet, a HGNC beavatkozását sürgetni, mint rávenni a Microsoftot arra, hogy a génkutatók kedvéért írja át a világ egyik legelterjedtebb táblázatkezelő szoftverét. Így lett például a MARCH1 helyett MARCHF1, a SEPT1 helyett SEPTIN1 a hiba által érintett gének tudományos elnevezése.

A héten iránymutatást is kiadott a HGNC, hogy mire kell odafigyelni a névadásnál. Nem biztos, hogy ez menni fog, mert a tudósok pont úgy szeretnek játszani a szavakkal, mint bárki más az online kommunikációban. Erre talán az INDY elnevezés a legjobb példa, amely az I'm Not Dead Yet gén rövidítése, amely mutáció esetén megduplázhatja a muslica élethosszát.

(The Verge)