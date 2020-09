Kellemetlen érzés, amikor az orrból és garatból a PCR-tesztekhez mintát vesznek. Sokan ezért nem is mennek el tesztre. Ezen változtathat a Semmelweis Egyetem új eljárása, amelyen most dolgoznak a kutatók.

A nyálból vett minta nagy előnye lehet, hogy sem személyes érintkezést, sem szakszemélyzetet nem igényel – emeli ki Varga Gábor, az Orálbiológiai Tanszék vezetője a Semmelweis Egyetem honlapján. Pont ezért kezdték az egyetem munkatársai vizsgálni ezt a megoldási lehetőséget is.

Az elemzés azt mutatta, hogy a tesztelés a nyálmintákból hatékony alternatívája lehet a jelenleg alkalmazott orrból és garatból történő mintavételnek. Ugyanakkor nem mindegy, hogy hogyan tárolják és szállítják majd a mintákat. Jelenleg a teszt finomhangolása folyik.

A vizsgálatokba június óta COVID-19 betegeket is bevonnak, így hasonlítják össze, hogy mennyire megbízható a nyálból vett minta a SARS-CoV-2 vírusnál a felső légutakból és az orrból. Az előzetes eredmények azt mutatják, hogy a nyálból történő vírusmeghatározás egyenértékű a felső légúti kenetekből származó vírusmérések eredményeivel.

A kutatásban részt vesznek az egyetem COVID-19 betegek diagnosztizálásában és ellátásában érintett egységei is. „Ha sikerül igazolni, hogy a nyálminta megfelelő alapanyag a vírus kimutatásához, a következő lépés egy ezen alapuló diagnosztikus készlet kialakítása és bevezetése az egyetemen” – idézi az egyetem honlapja Varga Gábort.

A mostani vizsgálatokat megelőzően az Orálbiológiai Tanszék munkatársai több mint száz, e témában megjelenő publikációt tanulmányoztak, és 19 vonatkozó, nemzetközi szinten megindult, regisztrált klinikai vizsgálatot elemeztek. Az elemzést a Frontiers in Medicine c. rangos tudományos lapban is megjelentették együttműködésben a Pécsi és a Szegedi Tudományegyetemmel. Az elemzés azt mutatta, hogy a tesztelés nyálmintából hatékony és ígéretes alternatívája lehet a jelenleg alkalmazott orrból és garatból való mintavételnek. Ugyanakkor nem mindegy, hogy hogyan tárolják és szállítják majd a mintákat.

Mit tudnak a most forgalomban lévő koronavírus-tesztek?

Az úgynevezett diagnosztikai teszt megmutatja, hogy a páciens koronavírus-fertőzött-e. Lehet PCR (polimeráz-láncreakció) teszt, amely kimutatja a vírus örökítőanyagát, vagy antigén teszt, amely a fehérjéket detektálja a vírus felszínén. Az antitest teszt, ahogy a neve is mutatja, az antitesteket mutatja ki, amelyek a vírusra adott válaszként termelődnek a szervezetben. A fertőzés után sokszor napokkal vagy hetekkel később jelennek meg, a gyógyulás után pedig akár több hétig is kimutathatóak a vérből. Ezért ezeket a teszteket nem használják aktív koronavírus-fertőzések diagnosztizálására.

Molekuláris-teszt Antigén-teszt Antitest-teszt Milyen neveken találkozhatunk még vele? Diagnosztikai teszt, vírusteszt, molekuláris teszt, nukleinsav-amplifikációs teszt (NAAT), RT-PCR teszt, LAMP-teszt. Gyors diagnosztikai teszt. Szerológiai teszt, szerológia, vérvizsgálat. Hogyan veszik le a mintát? Orr- vagy toroktamponnal, néhány helyen már nyálteszttel. Orr- vagy toroktamponnal. Vérvétellel ujjbegyből. Mennyi idő alatt kapom meg az eredményt? Ideális esetben a mintavétel napján, mostanában inkább 2-3 nap alatt. Legkésőbb egy hét múlva. Maximum egy órát kell rá várni. 1-3 nap alatt. Meg kell ismételni a tesztet? Ez a teszt jellemzően nagyon pontos, de sok helyen kettőt kérnek belőle. A pozitív eredmények nagyon pontosak, de a negatív eredményeket molekuláris teszttel kell megerősíteni. Megközelítőleg pontos. Mit mutat meg? Az aktív koronavírus fertőzést mutatja ki. Az aktív koronavírus fertőzést mutatja ki. A pozitív eredmény azt mutatja, hogy jelenleg fertőzött a minta adó, vagy korábban már volt fertőzött. Mire nem képes? A korábbi COVID-19 fertőzés kimutatására. A korábbi COVID-19 fertőzés kimutatására. Kizárni a koronavírus fertőzést.

(Borítókép: PCR-teszthez vett minta az orrból és garatból. Fotó: Index)