Helyére kerül minden puzzle?!

"Az ünnep után

Leszerelt falovacskák

Összebújnak."

A szisztematikusan írt tech-tud csemege sorozat már kibújt az online térből és teltházas jól komponált videós/zenés aláfestéssel spékelt előadásokban is megmutatkozik. Nagy Péter tanár úr, Rejtő népszerű regényhősének bőrébe bújva is közöl posztokat, a halhatatlan Fülig Jimmy leveleit is elolvashatják a nyilvános csoport posztjai között.

A fura figura most a puzzle-ról okfejt:

“1763-ban az angol rézmetszőnek, John Spilsbury-nek remek ötlete támadt: felragasztotta Nagy-Britannia térképét egy falapra és egy lombfűrésszel szétlombfűrészelte a grófságok határai mentén. Csak utána már nem volt túl jó a marketingje, mert földrajzi segédeszközként árulta, így sokat veszített az erejéből és a vonzásából a játék, amelynek természetesen az volt a célja, hogy összerakják ( a gyerekek pár perc alatt, a rendőrök 6-10 év között). Bezzeg Ravensburgerék legnagyobb puzzle-je, a 18 000 darabos kirakós 140 juró! Nem tudom Alfred Wegener látott-e életében puzzle-t, de amikor 1910 karácsonyára egy szép világatlaszt kapott, és azt nézegette, feltűnt neki is (azért megemlítem, hogy előtte már sokaknak is) , hogy a Dél-Amerikás puzzle-darabka milyen szépen beléjeillik Afrika ölébe. Az ötlet kíváncsivá tette, de mivel igazából ő csillagász volt, első nekifutásra nem érdekelték annyira a földi struktúrák. Egy év múlva viszont egy cikket is olvasott, amely Brazília és Afrika nyugati partja közötti paleontológiai hasonlóságokat tárgyalta, és a szerző azt feltételezte, hogy a két kontinenst valamikor egy híd kötötte össze. Wegener ezt jó nagy butaságnak tartotta, akkor már szerinte logikusabb, hogy valamikor a két kontinens össze volt kapcsolódva... igaz elsőre ez is elég merész gondolatnak tűnt.”

- idézet a blogbejegyzésből.