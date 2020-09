Pumakölyköt fogtak be a chilei fővárosban. Az Andok lábánál fekvő, hatmillió lakosú Santiago de Chile környékén az utóbbi időben többször is láttak pumát. A hegyi oroszlánként is emlegetett macskaféle ragadozó őshonos Dél-Amerikában – írta a Reuters. A pumakölyköt Las Condes elegáns városrészében látták az anyjával és egy másik példánnyal kószálni. Egyes szakértők szerint a vadak élelmet kereshettek a településen, mivel a sokéves szárazság miatt nem volt elég táplálékuk. Maga a város is a hegyek felé terjeszkedik, és ezzel is fogy a vadon élő állatok, köztük a pumák élőhelye.

Persze, nem zárható ki az sem, hogy a pumakölyök a chilei állatkertben lévő rokonait kívánta meglátogatni...