Mars bázis épül az Egyesült Arab Emirátusok sivatagjában

Elkezdődött a Dubai melletti sivatagban felépítendő Mars Science City tervezése. Az átlátszó, polietilén membránnal fedett biodómokból álló épületegyüttes a Mars kolonizálásához szükséges technológiák kifejlesztésében fog segítséget nyújtani.

A Bjarke Ingels Group (BIG) által tervezett prototípus eredetileg a marsi körülményekre lett optimalizálva, és ezt alakították át a sivatagban található körülményekhez. Megtakarítva az odaszállítás jelentős költségeit a marsi épületek az ott található homokból épülnének 3D nyomtatási technológiával. A Földön a helyi sivatag homokját használnák erre a célra.

A design olyan kreatív elemeket is tartalmaz mint a vízréteggel fedett tető. Ez a megoldás megvédi a lakókat a Mars felszínén is jelentős sugárzástól, és beengedi a napfényt is. A BIG földi marsbázisa a kiállító téren kívül kutatási célokat szolgáló épületekkel is rendelkezni fog, amelyekben a marsi életben maradáshoz szükséges kutatásokat is végeznek majd, ideértve a vörös bolygón folytatott élelmiszer termelés lehetőségeit.

A kezdeményezést az emirátusokbeli Mohammed Bin Rashid Space Centre (MBRSC) indította el. A Mars Science City még csak koncepciós fázisban van, és nem eldöntött még sem a végleges kialakítás, sem a tervező személye.

Az MBRSC űrprogramjában nemrég fellőttek egy Mars-szondát és a tavaly az első emirátusokbeli asztronauta is eljutott a Nemzetközi Űrállomásra.