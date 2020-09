Egy-két évtizede szinte még ismeretlenek voltak Magyarországon, mostanra azonban egyre több helyen jelennek meg az invazív címeres poloskák. A Sokk a rovar Facebook-közösség most elkészíti azon helyek listáját, ahol észlelték ezeket. Ebből megtudhatjuk, hogy hol terjedtek el és találhatók meg már nagy számban ezek a bűzös rovarok.

Az invazív faj betelepedése nyomán sokszor napi elfoglaltsággá vált a lakásba, irodába berepülő vagy bemászó poloskákkal való hadakozás. Bár a szabadban is lehet velük találkozni, ősszel, az időjárás hűvösebbé válásával helyenként szinte elözönlik a lakásokat, házakat, hogy telelő rejtekhelyet keressenek maguknak. A legkisebb résen is bejutnak, gyakran csapatostól találkozhatunk velük a nyílászárók körül vagy a falakon.

Szerencsére nem mindenhol ez a helyzet. A Sokk a rovar Facebook-oldal éppen ezért most kéthetes akcióval igyekszik felmérni, hogy hol, mennyi és milyen fajta invazív címeres poloska található az országban. Egy kérdőív kitöltésével bárki segíthet az országos poloskatérkép létrehozásában.

A felmérés adatai a kutatók, biológusok munkáját is támogathatják, hiszen a Magyarországon viszonylag új keletű rovarfajok itteni életéről is kevés még az információ, tapasztalat. Egy ilyen térkép segíthet megérteni, miért és hol terjednek a leggyorsabban, milyen környezeti feltételek járulnak hozzá leginkább az elszaporodásukhoz.

A csoport arra is felhívta a figyelmet, hogy a véletlen behurcolással és az életfeltételeik kedvezőbbé válásával egyre több nem őshonos rovarfaj jelenik meg és terjed el nálunk is. Az invazív címeres poloskák közül a legnagyobb számban a barnás színű ázsiai márványpoloskával, valamint a zöld színű, Kelet-Afrikából származó, hozzánk Dél-Európából érkező zöld vándorpoloskával találkozhatunk Magyarországon. Megjelent már az Észak-Amerikából behurcolt nyugati levéllábú poloska is, amely azonban még kevésbé elterjedt, így a mostani felmérés segíthet megtudni, hol található meg az országban.