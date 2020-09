Nemcsak a Covid–19-fertőzést, a halálozási arányt is több mint 50 százalékkal csökkenti a D-vitamin

Korábban annyit tudtunk, hogy a D-vitamin-hiány az immunrendszer gyengülése révén növeli az esélyét a koronavírus-fertőzésnek. Ezért az orvosok egyöntetűen javasolták, hogy az étrendben igyekezzük pótolni a napi D-vitamin-szükségletünket. Most az is kiderült, hogy a megfelelő D-vitamin-bevitel növeli a túlélés esélyét is.

Ahogyan arról beszámoltunk, David Meltzer kutató csoportjának egy szeptember 3-án megjelent eredménye arra jutott, hogy megfelelő D-vitamin-szint esetén bizonyíthatóan kisebb a Covid–19-fertőzés esélye. A legfrissebb tanulmány még több jó hírrel szolgál; Michael Holick és társai kimutatták, hogy:

a megfelelő mennyiségben szedett D-vitamin csökkentette a szövődmények kialakulását és a halálozási arányt is a COVID–19-fertőzötteknél.

A D-vitamin normális szintje egy milliliter vérben 50–100 nanogramm. Földrajzi elhelyezkedés, életkor, valamint anyagcsere-állapot függvénye is, kinek mennyire van szüksége. Kutatások szerint az európai emberek többségének D-vitamin-hiánya van, és ez többek között csontritkuláshoz vagy szívbetegségekhez vezethet, vagy megnöveli az érelmeszesedés, a cukorbetegség, a depresszió, valamint egyéb allergiás betegségek kockázatát. Sajt, tojás, bőrös lazac fogyasztásával, vagy harminc perc teljes testet ért napozással átlagosan 150 mikrogramm D-vitamin (5000 IU) keletkezik, ami az emberek többségének elegendő.

A Bostoni Egyetem kutatói most azt vizsgálták, milyen összefüggés van a koronavírus halálozási aránya és a D3-vitaminnak a májban aktív hormonná (25-hidroxikolekalciferollá) alakult mennyisége között. Ehhez 235 páciens adatait vetették össze. Azt találták a 40 évesnél idősebb betegeknél, hogyha a 25-hidroxikolekalciferol szintje a vérben meghaladta a 30 nanogramm/milliliter szintet, akkor 51,5 százalékkal kisebb eséllyel haltak meg a fertőzésben, mint azok, akik D-vitamin-hiányban szenvedtek.

Dr. Holick szerint a tanulmányuk egyszerű és költséghatékony stratégiát nyújt a koronavírus elleni küzdelemben, ami a napfényhiányosabb hónapokban kiemelt fontosságú lehet.