Légzéstámogatás az orvosi gyakorlatban

A légzésről általában

Az élő szervezeteknek oxigénre van szükségük az élethez, ezt a levegő oxigéntartalma szolgáltatja. Az oxigén légzés útján kerül szervezetünkbe. A belélegzett levegő 21% oxigént, 0,04% szén-dioxidot, 78% nitrogént és néhány tized százalék nemesgázt tartalmaz, ezzel szemben a kilélegzett levegő körülbelül 16% oxigént, 4,0% széndioxidot tartalmaz, a nitrogén és a nemesgázok százalékos aránya csak kismértékben változik.

A LÉGZÉS GYŰJTŐFOGALOM, AZON FOLYAMATOK ÖSSZESSÉGÉT JELENTI, aMELYEK AZ OXIGÉN FELVÉTELÉT ÉS A SZÉN-DIOXID LEADÁSÁT BIZTOSÍTJÁK. A SZERVEZET NYOMÁSKÜLÖNBSÉGEN ALAPULÓ GÁZCSERÉJE. HÉTKÖZNAPI SZÓHASZNÁLATTAL LÉGZÉS ALATT A BE- ÉS KILÉGZÉST ÉRTJÜK.

A be- és kilégzés a levegő beszívása, illetve kifújása a szervezetünkből. A külső légzés (gázcsere) a tüdőben - a kisvérkörben - végbemenő gázcsere. A belső légzés (sejtlégzés) - a nagyvérkörben - a keringés útján jön létre, feladata a szövetek közti gázforgalom és oxigénszállítás. A külső légzőmozgásokat a bordaközi izmok, valamint a rekeszizom teszi lehetővé. A belső légzés voltaképpen a testfolyadékok és a szövetek közötti gázcsere. A légzéssel felvett oxigén teszi lehetővé a sejtekben végbemenő lebontó energiatermelő folyamatokat.

A be- és kilégzés a mellkas térfogatának változásával jár. A belégzés aktív folyamat, a mellkas térfogatának növekedése a légzőizmok összehúzódásának a következménye. A kilégzés passzív folyamat. A belégző izmok ellazulását követően a mellkas térfogata - rugalmassága révén - csökken. Kilégzéskor a mellkas izmai és a rekeszizom elernyednek, a mellkas lesüllyed, a tüdő összehúzódik, és kipréseli a levegőt. Erőltetett kilégzés esetén a kilégzőizmok munkája is elősegíti a mellkastérfogat csökkenését. A tüdőn belüli nyomás a légutakban és a léghólyagocskákban uralkodó nyomás. Belégzéskor a mellkas térfogat-növekedésével együtt a nyomás csökken, kilégzéskor emelkedik. Mellkason belüli nyomáson a mellhártya két lemeze közötti nyomást értjük. Nyugodt légzésnél egy légvételkor mintegy 500 ml levegőt lélegzünk be, illetve ki. A légzőrendszer működését nagymértékben befolyásolja a levegő állapota, a dohányfüst, a különböző szennyeződések. Komolyan szennyezett levegőjű helyen élő és dolgozó emberek sokkal jobban ki vannak téve a tüdőt és a légzőrendszert érintő betegségeknek, fertőzéseknek.

Hipoxia

Hipoxiának hívjuk azt az állapotot, mikor a szövetek valamilyen okból kifolyólag nem jutnak elegendő oxigénhez, kezelésre akkor van szükség, ha az oxigén nyomása a vérben drasztikusan lecsökken. Számos tünetet okozhat, így csökkent ítélőképesség, álmosság, tompult fájdalomérzés, izgatottság, fejfájás jelentkezhet. A hipoxiával párhuzamosan a kemoreceptorok ingerületbe jönnek, ezért a légzés frekvenciája fokozódik. Hipoxiát számos tényező okozhat, pl. csökkent légnyomás, nagy magasságban tartózkodás, bizonyos betegségek, vérszegénység, szén-monoxid-mérgezés. Az oxigénnek toxikus (mérgező) hatása is van, ami valószínűleg egy szabadgyöknek, a szuperoxid anionnak köszönhető. Amennyiben embernek 8 óránál tartósabban 100 % oxigént adnak, akkor légúti izgalom alakul ki, amely végül tüdőkárosodáshoz vezet. A légkörinél magasabb nyomáson alkalmazott 100 % oxigén adása meggyorsítja a tüdőkárosodás kialakulását. A vér szén-dioxid-koncentrációjának emelkedése szintén toxikus, zavartság, végső soron kóma, légzésleállás és halál következik be. Légutak elzáródásakor vagy vízbe fulladáskor akut oxigénhiány és szén-dioxid-szint emelkedés alakul ki, ami nagyon erőteljesen serkenti a légzést. Ezek az erőltetett légvételek végül abbamaradnak, a vérnyomás esik, a szív lelassul és megáll. A vér csökkent szén-dioxid-szintje általában erőltetett légzés eredménye, amelyet légzéskimaradás követ. Ezután néhány felületes légvétel következik, majd ismét légzéskimaradás. Ezek a ciklusok eltartanak addig, amíg a normális légzés visszaáll.

Oxigénterápia

Az oxigénterápia célja a hipoxia kezelése: akkor válik szükségessé, amikor az oxigén fajlagos nyomása a vérben kisebb, mint 60 Hgmm, vagy az oxigénnel telt vörösvértestek aránya (oxigén szaturáció) kisebb, mint 90 százalék. Vannak azonban az oxigénterápiának kockázatai, ezek közül a legfontosabb az oxigén mérgezés (toxicitás). Ha nagy mennyiségben és nyomáson oxigén jut a tüdőbe, agresszív tüdőkárosodás alakulhat ki.

Az oxigénterápia céljának elérése és a szövődmények megelőzése érdekében az áramlási sebesség, a nyomás és az oxigénkoncentráció pontos, kontrollált szabályozása, az oxigén párásítása és melegítése elengedhetetlen.

Az oxigénterápiánál használt eszközök között vannak

Alacsony nyomású rendszerek, például orrkanül, orrkatéter, egyszerű maszk, arcsátor Magas nyomású rendszerek, ilyen a tüdőkatéter, Venturi maszk, aeroszol maszk, magasnyomású oxigénsátor

Fotó: Alacsony (b) és magas (j) nyomású rendszerek. Pázmány Péter Katolikus Egyetem

A terápia alatt alkalmazott oxigén származhat az egészségügyi intézmény telepített, központi oxigénellátó helyéről, oxigéntartályból, oxigén koncentrátorból, valamint oxigénpalackból.

Légútbiztosítás

Amennyiben az oxigénterápia eszközei képtelenek a beteg légzését megfelelően segíteni és javítani, szükség van a légutakon keresztül történő légzéstámogatásra.

Ezek leggyakoribb eszközei a tubusok.

Fotó: Pécsi Tudományegyetem

Többféle típusa van: orron, szájüregen, és közvetlenül a légcsőbe bevezethető tubusok léteznek, és többféle életkornak (gyermek, felnőtt) megfelelő eszköz létezik. Általában a gége fölötti területig vezetik be őket. Amennyiben a tubusok gége felett nem segítenek, elkerülhetetlen

az intubáció, a tubus légcsőbe történő bevezetése hogy azon keresztül hatásos lélegeztetésre mód nyíljon.

Fotó: Intubálás laringoszkóppal. Pécsi Tudományegyetem

Fontos szempont, hogy súlyos betegség vagy állapot esetén a légút átjárhatóságát tartósan fenn kell tartani - erre is alkalmas az intubáció.

Az intubáció leggyakoribb okai:

Szívmegállás

Légzésleállás (pl. hipoxia miatt)

Mély kóma (amennyiben a nyelv légúti akadályt jelent)

Gégeödéma Légúti elzáródásból kialakuló fulladás

Felső légúti trauma

Fej- vagy magas területen a gerincvelő sérülése

Légzési elégtelenség, lélegeztetés szükségessége (például: füstbelégzés, légúti égés, asztmás roham, légzési izomkimerülés)

A beteg légzési munkájának csökkentése sokk, alacsony szívperctérfogat (pulzus)

Gyomormosás során kialakuló eszméletzavar

Az intubációt a laryngoscop nevű eszközzel végzik és kivitelezése rendkívüli körültekintést igényel. Innen nyílik lehetőség arra, hogy a már átjárható légutakon keresztül lélegeztetni tudják a pácienst.

Lélegeztetés

A gépi lélegeztetés szükségességét általában több orvosi paraméter értékelésével állítják fel, betegre szabottan, figyelembe véve az alapbetegséget, a beteg állapotát és annak változását. Azonban néhány változó önmagában is indokolttá teheti a gépi lélegeztetés megkezdését. Ilyen a

vérben az oxigénszint veszélyes mértékű csökkenése

gyorsan előrehaladó tüdőelégtelenség

növekvő légzési izommunka (megfeszített légvételi szándék)

artériás vérben a pH < 7,25

A normál, gépi lélegeztetésnek azonban vannak bizonyos mellékhatásai. A légzőizmok ellustulnak, ami abból adódik, hogy a légzőmozgást innentől a gép végzi a beteg helyett. A gép nem megfelelő beállítása, vagy a vezérlő szoftver pontatlansága pedig tüdőkárosodást is okozhat. Idesorolhatók még a különféle fertőzések, pl. tüdőgyulladás kockázata, sőt a pszichológiai szövődmények – a lélegeztetőgéppel kezelt betegek negyedénél fejlődik ki poszttraumásstressz-szindróma és depresszió.