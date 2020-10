Csillaghullós csütörtök elé nézünk

Az Országos Meteorológiai Szolgálat adta ki előrejelzését, miszerint nemcsak augusztusban érdemes hullócsillagokat keresve kémlelni az eget, hanem október elején is, egészen pontosan most csütörtökön. A Draconidák meteorraj miatt óránként akár tíz hullócsillagra is lehet számítani.

A Draconidák, a Sárkány (Draco) csillagképről kapták nevüket, mivel a hullócsillagok látszólagos kiindulási pontja ez a csillagkép. A Sárkány a Nagy Medve és a Kis Medve között figyelhető meg az égbolton, bár éles szem kell hozzá, mert a csillagai többnyire halványan látszódnak csak.

Szerda éjjel nem érdemes kémlelni az eget, az ország döntő részén ugyanis ekkor még felhősödés várható, csütörtök estére azonban kitisztul a levegő. Csütörtök éjjel tehát csak kevés felhő lehet az égen, ami megkönnyíti a jelenség megfigyelését.