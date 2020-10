Szájbarágó: Mi ez a TikTok?

Hallotta már, de nem tudja, mi lehet? Kik és mire használják? Betiltották Amerikában vagy talán nálunk is? Index Szájbarágó az évtized legnépszerűbb közösségimédia-márkájáról.

Mire jó a TikTok?

A TikTok egy mobilos videómegosztó közösségimédia-oldal, ahová 3–15 másodperces tréfás, énekes-táncos jeleneteket, illetve legfeljebb egyperces loopolt videókat töltenek fel az emberek, az így felkerülő, mesterséges intelligencia által összeállított felhasználói tartalmat pedig egyetlen összefüggő műsorfolyamként gördítheti a felhasználó. A szolgáltatás kínai: 2012-ben indult, tulajdonosa a pekingi ByteDance. A TikTok az évtized hetedik legtöbbször letöltött alkalmazása. A felhasználók tábora 2019-ben érte el az egymilliárdos létszámot.

Kik szeretik a TikTokot?

A fiatalok. A felhasználók 41 százaléka a 16–24 éves korosztályhoz tartozik. A globális közönség fele 34 évnél fiatalabb.

Mi a gond a TikTokkal?

A szolgáltatást számos panasz érte amiatt, hogy függőséget okoz. Felmerült, hogy a rövid videók rontják a fiatalok figyelmét. Ennél is konkrétabb gondot jelentett a személyes adatok kezelése, különös tekintettel a fiatalkorúak személyes adataira, ami miatt Nagy-Britanniában, Hollandiában és az Egyesült Államokban hivatalos eljárás indult a TikTok ellen. Az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) 2019 februárjában 5,7 millió dolláros bírságot szabott ki rá az ország online gyermekvédelmi törvényének 13 rendbeli megsértéséért. Ezt további vizsgálatok követték, idén tavasszal immár az Európai Adatvédelmi Testületnél is. Bizonyos szakértők ennél is tovább mentek, és kémprogramnak kiáltották ki a szolgáltatást. A helyzetet az sem javította, hogy a felhasználók többsége – mintegy félmilliárd ember – Kínában él, ezért a kínai államhatalom aktívan szűri és cenzúrázza a tartalmat közel száz tiltott témára.

Nálunk a Gazdasági Versenyhivatal talált problémákat a szolgáltatással. A felhasználóknak szóló magyar nyelvű tájékoztatás hiánya, illetve a moderálatlanul kiskorúak elé kerülő reklámok miatt indítottak eljárást.

Betiltották Amerikában?

Igen. Donald Trump augusztus elején rendeletbe adta a TikTok és a szintén kínai WeChat betiltását, amennyiben az üzemeltetést nem veszi át amerikai joghatóság alá tartozó cég vagy személy.

Miért tiltották be?

Az amerikai elnök nemzetbiztonsági fenyegetésnek nyilvánította, de nem a potenciális kémkedés, hanem a felhasználói adatok tömeges gyűjtése miatt.

Miért nem tiltották be mégsem?

Egy kaliforniai bíró megvétózta a kereskedelmi minisztérium tiltását, mivel nem látta bizonyítottnak a nemzetbiztonsági fenyegetést, miközben kínai-amerikaiak tömegesen használják a szolgáltatásokat családon belüli interkontinentális kommunikációra. Laurel Beeler bíró döntésével több idő maradt egy amerikai tulajdonos bevonására.

Kié lesz a TikTok?

A ByteDance marad a többségi tulajdonos. Trump fellépésére augusztusban megjelentek a kérők. Az első versenyző a Microsoft volt, nem sokkal később beszállt a versenybe a Walmart áruházlánc és az adatbáziskezelőt fejlesztő Oracle. A versenyt végül Trump jóbarátja, Larry Ellison és cége, az Oracle nyerte. A szolgáltatás folytatásához amerikai céget alapítanak TikTok Global néven, ez 80 százalékban a ByteDance tulajdonában lesz, 7,5 százalékban a Walmarté, 12,5 százalékban pedig az Oracle-é. Az Oracle felhőszolgáltatásában hosztolja majd az adatforgalmat – ezzel megoldva a személyes adatok kivitelének problémáját.

Kínai irányítás alatt maradna a TikTok?

Nem, mivel a ByteDance 40 százalékban amerikai befektetőké, az amerikai cég többségében amerikai kézen lesz.

Akkor eldőlt a TikTok sorsa?

Nem. Donald Trump ugyan áldását adta a TikTok Global-megegyezésre, november 12-ig a külföldi befektetéseket vizsgáló amerikai bizottságnak (CFIUS) is jóvá kell hagynia azt. Ez a bizottság jelenleg komoly politikai nyomás alatt van, ellenérdekelt erők arról igyekeznek meggyőzni őket, hogy az új cég nem szavatolná az amerikai adatok biztonságát. Ráadásul van a történetben egy nagy és alig említett szereplő: a kínai állam. Kína reakciói vegyesnek mondhatók, és főleg arról szólnak, hogy belföldön milyen megítélése lesz a szerepüknek. Államközi szinten ellenálltak, és rablásnak nyilvánították Trump húzásait, az állami sajtón keresztül azonban érthetőnek nevezik az aggodalmakat, és megnyugtatónak az eddig kidolgozott megoldást. Kínai források ugyanakkor rámutattak, hogy a TikTok valójában egy légypiszok a szintén szankciókkal sújtott nemzeti intézmény és technológiai zászlóshajó Huawei mellett, így legfeljebb ürügyként használható fel a kínai–amerikai feszültségek eszkalációjára, ha éppen arra volna igény.

(Borítókép: A humorista Sarah Cooper TikTok-videói. Fotó: Drew Angerer / Getty Images Hungary)