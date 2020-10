Nyomtass otthon repülőgépszimulátort!

A joystick rendszer / forrás: Thingiverse

Egy igazi szimulátorrajongó jól tudja, hogy joystickkel, vagy irányítópedálokkal sokkal teljesebb élmény kedvenc műfajával játszani, de mit csináljon akkor, ha nincs elég helye a lakásban egy újabb méretes kütyüre, a borsos árról már nem is beszélve?

Akaki Kuumeri gondolt egyet, tervezett, és 3D nyomtatóval készített egyet magának. Szárnyakat adott vágyainak.

A Microsoft Flight Simulator, illetve a Star Wars Squadrons után ismét fellángolt az érdeklődés a videojátékok klasszikus korszakát idéző irányító eszközök: a joystickok iránt. Persze, manapság is lehet ezeket az eszközöket kapni, de sokkal drágábbak, mint a szokásos PS4-es, vagy Xbox One-os gamepadeknek, ráadásul esetenként sok helyet is elfoglalnak. Sokkal praktikusabb olyan kiegészítő eszközöket ráilleszteni a meglévő gamepadekre, amelyekkel joystick módjára irányíthatjuk kedvenc szimulátorunkat.

Maszek joystick mindenkinek

Egy Akaki Kuumeri nevű szimulátorrajongó - aki történetesen ért is az ilyen eszközök tervezéséhez és gyártásához - külön tervrajzokat készített ezekhez a kiegészítőkhöz és 3D nyomtatóján ki is nyomtatta azokat. A különféle darabkákat úgy tervezte meg, hogy egyaránt könnyedén illeszkedjenek egymáshoz és a meglévő PS4-es gamepadjához is. Többféle verziót is kidolgozott, mire a végleges elkészült - bár elképzelhető, hogy meg ezen is fog alakítani további verziókban. Ahogy Kuumeri videójában is látható, a gamepaden lévő tüzelésgombokat átirányította az új karokra, míg más funkciógombok eléréséhez továbbra is a PS4-es irányítójához kell nyúlnunk.

No és mi a helyzet a többi konzollal? Kuumeri úgy tervezte meg a plusz karokat, hogy a saját PlayStation 4-én kívül az Xbox 360, Xbox One, vagy Nintendo Switch Pro gamepadjaihoz is passzoljanak – ezeknek a különböző verzióit a Thingieverse-ről lehet letölteni ingyen és bérmentve és akinek van 3D-s nyomtatója, az ki is nyomtathatja és a hozzáadott instrukciók alapján össze is rakhatja a kütyüt. Természetesen Kuumeri azokról sem feledkezett meg, akiknek nincs 3D nyomtatójuk, ugyanis a karokat a maguk fizikai valójában is meg lehet vásárolni ezen az oldalon.