Szifilisz és tuberkulózis a régész szemével

Szegedi, szifilisszel kapcsolatos szenzációs leletről is lehet olvasni a Határtalan Régészet őszi számában. Az egykori szegedi vártemplom temetőjéből kerültek elő szifiliszes maradványok 2007-ben. (Szifilisz esetében a koponyán és a sípcsonton jelennek meg az elváltozások, lyukacsossá, üregessé válik a csont.) Két leletet is egy úgynevezett szénizotópos kormeghatározási módszerrel vizsgáltak meg, hogy kiderítsék, mikor hunyhattak el a betegek. Az eredmények azt mutatták, hogy az egyikük 1440–1490 között, míg a másikuk 1435–1470 között. A szenzációt az jelentette, hogy mindeddig úgy vélték, hogy a szifiliszt Kolumbusz matrózai hozták be Európába. Ezzel a feltárással azonban bebizonyították, hogy a kór jelen volt már az Újvilág felfedezése előtt is a kontinensen.

Kapcsolódó Kincset találtak a régészek a Baradla-barlang ősi szentélyében Jelzett a detektor, 3000 éves rituális leletegyüttest találtak a cseppkőbarlangban. Pont olyan helyen került elő, ahol az ember a kincseket általában elképzeli. Az ásatásvezető mesél a felfedezésről.

A lap beszámol egy tuberkulózisban elhunyt avar kori, i. sz. VII–VIII. századi lányról, akinek a csigolyái szétroppantak és a csípője is károsodást szenvedett a betegség miatt, így összegörnyedve élt éveken keresztül.