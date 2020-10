A Betelgeuse az Orion csillagképben látható, a tizedik legfényesebb csillag az égen, M típusú vörös óriás: a Nappal behelyettesítve valahol a Jupiter pályáján túl nyúlna. Távolságát eddig 724 fényévre becsülték.

Azon kívül, hogy viszonylag közel van és óriási, a Betelgeuse másik érdekessége, hogy rövid életű óriáscsillagként az élete végén jár. Halálakor a csillag magja összeomlik és hatalmas energiájú robbanás kíséretében szupernóvává alakul.

Az Ausztrál nemzeti Egyetem pénteken publikált kutatása szerint a Betelgeuse az eddig gondoltnál valamivel kisebb, a Nap átmérőjének hétszázötvenszerese. Az óriás emellett negyedével közelebb, 530 fényévre található, mint azt korábban tudni véltük.

Egy eddig feldolgozatlan adatsort is publikáltunk a cikkben, amit egy kevésbé ismert űrműszer gyűjtött. A Solar Mass Ejection Imager nem is a csillagok megfigyelésére készült, de az égbolt legfényesebb csillagai, így a Betelgeuse is rajta vannak a képein, így ki lehetett mérni, hogyan változik annak fényessége az időben. Ebből az adatból a korábbinál pontosabban ki tudtuk számolni, milyen periódusokkal pulzál (fényesedik-halványodik) a csillag, és ezekkel az adatokkal tudtuk nagy pontossággal kiválasztani, melyik modellek illenek a csillagra a számoltak közül.