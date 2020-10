A gasztronómia reneszánsza, avagy a nyers tejes sajtok újrafelfedezése

A mai napon, október 17-én tartják a nyers tejes sajtok világnapját. Ezt a világnapot hat évvel ezelőtt indította útjára az amerikai Oldways Cheese Coalition (OCC). A társaság tagjai az úgynevezett nyers tejes eljárást alkalmazzák sajtjaik elkészítéséhez, ezért is gondolták úgy, hogy gasztronómiai reneszánszuk megérdemelne egy világnapot, amikor a hagyományosan nyers tejből készült sajtokra és azok készítőire irányul az emberek figyelme. Ebben az évben először csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez a Magyar Sajtkészítők Egyesülete, amely a magyarországi nyers tejes mozgalom úttörőjével, Kiss Ferenc sajtkészítővel egy rövid filmet is készített. Ő elmondja, hogy mi is a nyers tejes mozgalom.

A nyerstejes forradalom semmi újdonságot nem hordoz magában, ez csak a hagyományok folytatása

– mondja Kiss Ferenc.

Pasztőrözés nélkül használják fel a tejet, mert nem akarják a benne lévő mikrobákat elpusztítani, hisznek a természet egyensúlyában, és azt nem szeretnék megbontani. Úgynevezett színtenyészeteket használnak, ami három-négy, többségében tejsavbaktériumokból álló mikrobarendszer, ez pedig a sajtkészítő elképzelése szerint egy irányba tereli az élelmiszer-készítési folyamatokat. Ezenfelül a nyers tejes mozgalom hívei úgy gondolják, hogy azzal, hogy ők nem pasztőröznek, a környezetben lévő mikrobarendszerek megmaradnak, és ők ezeket használni akarják. Ezek a rendszerek mindenhol jelen vannak a világban, és mindenhol sajátos, egyedi jelleg jellemző rájuk, ezt nevezik a franciák terroir jellegnek. Gondoljunk csak arra, hogy más a föld, a levegő, az állatok takarmánya, a termés, a mikroklíma és valamennyi környezeti tényező Tokajban és mondjuk a Balaton-felvidéken, ezért alakultak ki tájegységekre jellemző ízek, ízvilágok, legyen szó sajtokról vagy éppen borokról.

A természet tudja a dolgát, nekünk nem kell ebbe a rendszerbe igazán beleszólni, ismerni kell a folyamatokat, támogatni kell azokat, úgy, hogy az elképzeléseink szerinti irányba haladjanak, de ne akarjunk okosabbak lenni a természetnél

– fogalmazta meg Kiss Ferenc sajtkészítő, a hazai nyers tejes mozgalom elindítója.