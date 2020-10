Nemcsak a vitamin, a böjt is hasznos a koronavírus ellen

Tudjuk, hogy a D-vitamin-hiány nagymértékben növeli az esélyét a koronavírus-fertőzésnek és a hozzá kapcsolható halálozásnak, ráadásul a legújabb kutatások szerint a megfelelő dózisban és módon szedett D-vitamin 70 százalékkal csökkenti mind a fertőzés, mind pedig a halálozás valószínűségét.

A legújabb kutatások szerint a D-vitamin mellett a böjt is természetes és eredményesen működő fegyver a koronavírus ellen. A hetente végzett böjt bizonyíthatóan elősegíti az autofágiát, és

az immunrendszer aktiválásával csökkenti a kórokozók fertőzőképességét.

Ugyan az immunrendszer központi szerepet játszik az új koronavírus, a SARS-CoV-2-fertőzés leküzdésében, ha a szervezet védekezése nem megfelelően szabályozott, károsodott tüdőfunkciók és halál is lehet a vége.

Koronavírus és immunrendszer

Az új koronavírus (SARS-CoV-2) és más koronavírusok – a SARS-CoV és a MERS-CoV – által okozott fertőzés hasonló kórélettani lefolyást mutat. A SARS-CoV-2 az angiotenzinkonvertáló enzim 2 (ACE2) receptorhoz kötődik, amit főként a tüdő léghólyagocskáinak hámsejtjei termelnek. A vírus örökítőanyaga a gazdasejtbe jutva átveszi az irányítást a sejtműködés folyamatai felett, azokat károsítja, majd elkezd sokszorozódni. A fertőzés folyamata és a sérült, elpusztult tüdősejtek helyi immunválaszt indítanak el a gyülekező immunsejtek (falósejtek: monociták és makrofágok) segítségével. A legtöbb esetben a vírusfertőzést követő immunválasz viszonylag gyorsan alábbhagy, és a betegek maradéktalanul felépülnek. Súlyos esetekben azonban a fertőzés rendkívül veszélyes szövődményeket eredményez. Ilyen a nem megfelelő immunválasz következtében kialakuló tüdőgyulladás is, melyben jellemző a gyulladásserkentő anyagok emelkedett és tartós szintje.

Az állapotot „citokinviharnak” is nevezik,

aminek következtében kiterjedt tüdőödéma, akut légzési distressz-szindróma (ARDS) és több szervi elégtelenség léphet fel. A folyamat halálos.

Fotó: Index Nem specifikus (természetes, veleszületett) immunválasz. Ha kórosan megnő a gyulladásserkentő anyagok mennyisége, és „citokinvihar” alakul ki, az könnyen végzetes lehet.

Vírusfertőzés során a veleszületett immunrendszer mellett a szerzett immunfolyamatok is beindulnak. Ezek az immunválaszok fokozzák a gyulladást, vagy semlegesítik a behatoló vírusokat. Bizonyos sejtek (az APC-sejtek), ilyenek például a makrofágok, a vírus felszíni mintázatát, az antigént mutatják be a segítő T-limfocitának. A nyiroksejt aktiválódik, majd több formába alakul, és elindítja az immunsejtek által közvetített és az ellenanyaggal működő immunválaszt. Az egyik T-limfocita-típus (T-killer sejt) közvetlenül pusztítja el a vírussal fertőzött sejteket, mások az ún. természetes ölősejteket aktiválják.

A védekezési folyamat során keletkeznek memória-T-sejtek is. A T-helper sejtek az úgynevezett B-limfociták plazmasejtekké alakulását is serkentik, melyek aztán koronavírus-specifikus antitesteket (főleg IgM és IgG) generálnak. Ezek az antitestek viszont megkötik és semlegesítik a SARS-CoV-2-t. A B-sejtek egy része is memóriasejtté alakul.

Fotó: Molnár Dávid/Index Az ép és edzett immunrendszer a memóriasejtek segítségével egy esetleges újrafertőződést nagyon hatékonyan kezel.

Sok más kórokozó (patogén) mikroorganizmushoz hasonlóan a SARS-CoV-2 is olyan mechanizmusokat fejleszt ki, amelyek segítenek számára kikerülni az immunrendszert.

Autofágia

Kulcsfontosságú szerepet játszik mind a veleszületett, mind a szerzett immunitás szabályozásában egy

speciális sejtfigyelő és Biztonsági rendszer, az autofágia.

Az autofágia az élővilág evolúciójának ősrégi és időtálló fejlesztése, mely egy sejten belüli emésztést végző szervecskéhez, a lizoszómához kapcsolódik. Ennek során a sejtszervecske megköti, lebontja és újrahasznosítja a nem megfelelő molekulákat és behatoló kórokozókat.

A folyamatnak azonban vannak más fontos funkciói is, melyek a sejtek túlélésével, pusztulásával, öregedésével és immunitásával függenek össze. Részt vesz a kórokozók (például vírus) immunrendszernek való bemutatásában, befolyásolja az immunrendszer gyulladásserkentő és -csökkentő anyagainak termelődését és hatását, valamint az immunsejtek működését.

Fotó: ncbi.nlm.nih.gov/Index Az autofágia folyamata. A lépéssor veleszületett, öröklött immunválaszt válthat ki gyulladásserkentő anyagok (citokinek) segítségével, valamint segíti az immunsejtek kórokozóhoz való vonzását és aktiválását. (Vírus – lizoszóma – citokinek – immunsejtek vonzása, aktiválása.) Az ábra felső fekete határvonala a sejthártya, a belső kék körív a sejtmaghártya.

Az autofágia szabályozza bizonyos immunsejtek – a T- és B-limfociták – fejlődését, túlélését és szaporodását is.

Az autofágia folyamata nélkül nem képesek megfelelően specializálódni az immunsejtek segítő, ölő és memóriasejtekké.

Böjt

Definíció szerint a böjt 24 órát meghaladó teljes kalóriamegvonás.

Az autofágia stressz esetén – például fertőzés, betegség, éhezés és böjt – kiemelten fontos, mivel a makromolekulák újrafeldolgozásával szerepet játszik a sejtek tápanyagokkal és energiával való ellátásában. A folyamat központi molekulája az mTOR.

Tápanyagban gazdag körülmények között az mTOR az autofágiát gátol ja

körülmények között az mTOR az autofágiát ja Éhezés és böjt időszakában az mTOR az autofágiát aktiválja

Ha tápanyagban gazdag körülmények miatt az autofágia gátlódik, a vírusfertőzés súlyossága, a kórokozók szaporodása és fertőzőképessége nő! Ha az autofágia aktív, a vírusfertőzés mértéke csökken.

Számos vírus az autofágiát gátolja, és így segíti önmaga sokszorozódását.

Egy nemrégiben végzett tanulmány igazolta, hogy az új koronavírus-fertőzés az autofágia folyamatát szinte elnyomta,és kimutatta, hogy az autofágia indukcióját célzó gyógyszeres beavatkozás hatásos lehet a fertőzés ellen.

A hetente végzett böjt – a célzott tápanyaghiány segítségével – stimulálja az autofágiát, és az immunrendszer aktiválásával csökkenti a kórokozók fertőzőképességét.

Egy Tokiói Egyetemen végzett kutatás megállapította, hogy 24–46 órán át éheztetett patkányokban szinte minden létfontosságú szervben rendkívül aktív volt az autofágia, és legyengített kórokozó hozzáadására az állatok ellenanyag-termelése megkétszereződött.

Az éhezés által kiváltott autofágia javítja a sejtek és így a szervezet stresszel – pl. vírusfertőzéssel – szembeni ellenálló képességét az anyagcsere flexibilitásán és alkalmazkodóképességén keresztül!

A kórokozók a szervezet energiáját felhasználva szaporodnak. Ha képesek vagyunk energiahiányos élethelyzethez alkalmazkodni, az fél győzelem!

Fotó: ncbi.nlm.nih.gov/Index Az éhezés (böjt) kiváltja az autofágia folyamatát. A lizoszómák képesek a vírusokat is bekebelezni és elpusztítani.

Rendszeres böjt hatására csökken a szervezetszintű gyulladás, nő az inzulinérzékenység. A Tokiói Egyetem kutatói ennél is tovább mentek. Mi történik még? És ha több napon keresztül böjtölünk (éhezünk)? Hisz az ősember ezt is túl kellett, hogy élje – ha pedig neki sikerült, a módszert az evolúció megőrizte számunkra is előnyös tulajdonságként, nem? Ha három napon keresztül böjtölünk, az alábbi folyamatok mennek végbe:

Nagyjából 12 óra éhezést követően a szervezet egyre inkább a tartalékolt zsírokból nyer energiát, ha lehetséges. 18 óra eltelte után megjelennek a vérben a ketonok, az energiaképzés már maximálisan zsíralapú. 24 óra elteltével felerősödik az autofágia nevű folyamat, vagyis a sejtek megtisztulnak a helytelenül működő sejtalkotóktól és kóros molekuláktól, fertőző mikrobáktól. 48 óra éhezést követően a növekedési hormon vérbeli koncentrációja közel ötszörösére emelkedik. Nagyjából 50 óra után a vércukor- és inzulinszint minimálisra csökken, a sejtek inzulinérzékenysége szignifikánsan megnő. 72 órát meghaladó böjt esetében megkezdődik a helytelenül működő immunsejtek lebontása is.

Tudjuk, hogy immunhiányos vagy csökkent immunrendszeri működésű embereknél a COVID–19 tünetei és szövődményei súlyosabbak, ezért esetükben a fertőzést, illetve a halálos kimenetelt megelőző intézkedéseknek a stressztűrő képesség fokozását kell célozniuk.

Fertőzötten már nem használ. Mit tehetünk?

Az egyetlen igazi probléma az, hogy már meglévő koronavírus-fertőzés esetén a böjt olyan tápanyaghiányt és stresszt jelent, amihez a szervezet már legtöbbször nem tud alkalmazkodni, így már beteg személyek számára az orvosok egyöntetű véleménye szerint böjt nem javasolt.

Pont az a személy nem képes már böjtre, akinek a legnagyobb szüksége lenne rá!

Mi lehet számukra előnyös?

Számos kutató szerint a már fertőzött személyeknél a daganatos terápiák esetén is rendkívül hatékony, éhezést, böjtöt imitáló táplálkozás lehet a megoldás. Ilyen a ketogén, a paleolit, a ketovor és az alacsony FODMAP-étrend is,

azonban figyelmeztetnek, hogy a személyre szabott étrendet szakemberrel vagy megfelelő tanácsadóval kell összeállítani, és nem szabad megfeledkezni az elegendő mennyiségű D-vitamin, magnézium, A-vitamin és cink beviteléről.