A macskák nem rossz fejek, csak nem értjük a testbeszédüket

Mint ismert, a macskák öntörvényű, öntudatos, ravasz és vicces állatok, akik magasról tesznek arra, hogy mit művelünk, és azt csinálnak, amit akarnak. Persze az ételt és a simogatást megkövetelik, aztán ellentmondást nem tűrően jelzik, ha elégedetlenek.

Fotó: Shutterstock Dühös macska

Szeretnek egyáltalán minket?

Kutatások sora bizonyította már, hogy igen, csak nehezen értjük meg a testbeszédüket. A Sussexi Egyetem emlősök kommunikációjával foglalkozó kutatói érdekes jelenségre bukkantak.

A macskák úgy mosolyognak, hogy lassan összeszűkítik a szemeiket, ezért a gesztust nekünk is így kellene viszonozni, Nem pedig emberi módon.

Fotó: Sussex.edu A macska hunyorítva mosolyog!

A Nature-ben megjelent vizsgálatban a kutatók azt írják, hogy a macskák és az emberek ilyen módon tudnak egymással kommunikálni. Az is kiderült, hogy azok az emberek, akik így próbálták felvenni velük a kapcsolatot, a macskáknak rokonszenvesebbé váltak.

Fotó: Index Hunyorítsunk rájuk közel!

A szakértők szerint az összehúzott szem és lassú pislogás a macskáknál ugyanazt jelenti, mint az embereknél a mosolygás. Ha az ő testbeszédük formájában kommunikálunk, azt jelezzük, nyugodtan jöhetnek közelebb, nyitottak vagyunk rájuk.

Kísérlet

A kutatók a tanulmány során két kísérletet végeztek. Az egyikben azt vizsgálták, mi történik, ha a macska valódi gazdája nyugodtan fekvő macskájától egy méterre ül, és nyugodtan, lassan pislog rá. Az eredmény szerint a macskák gyakrabban pislogtak vissza. Ha a gazda folytatta, a macska gyakrabban pislogott.

A második kísérletben idegentesztelés történt, a kutatók csinálták azt, amit a gazda előtte. A kutatók pislogására itt is gyakrabban pislogtak-hunyorítottak vissza a cicák is, de az is megfigyelhető volt, hogy nagyobb eséllyel mentek oda a kutatókhoz, és

hagyták magukat megsimogatni is.

A macskák beszédének-jelnyelvének első tanulmánya nagyon értékes információkat adott, és az egyetem kutatócsoportja mindenképpen folytatni fogja a kommunikáció vizsgálatát.