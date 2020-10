Hétvégén indul Bangladesbe Csókay András idegsebész orvos társaival, hogy elvégezzék a több mint kétéves műtétsorozat utolsó fázisát a négyéves sziámi ikerpáron. A világszerte is nagy figyelmet kapott, 26 órás koponyaszétválasztó műtét sikerült, az egyik kislány hasonló formában van, mint egészséges kortársai. A másik kislány egyelőre gyengélkedik. Exkluzív interjúnk Csókay Andrással a nem mindennapi beavatkozásról, embert próbáló lelki teherről és a tudomány beképzeltségéről.

Mennyire akadályozza a koronavírus-járvány az utazást és a műtétet?

Ahogy másokat, minket is érintenek a korlátozások. Nem lehetünk biztosak benne, hogy tudunk-e utazni. Indulás előtt két nappal tesztet végeztetünk. Mindenesetre nagyon időszerű lenne már a befejező műtét. Rabeya, a jobb állapotú kislány koponyáját zárjuk le egy speciális implantátummal. Ezzel már teljes életet lehet élni. Nagyon ritka az ekkora csontpótlás. Az implantátumot a Debreceni Egyetem biomechanikai laborja ingyen készítette el, ahogy a másik kislányét is. Most lezárul a több mint két évig tartó sebészeti fázis, és elindul a hosszú rehabilitációs szakasz.

Ahogy nőnek az ikrek, nem lesz szükség újabb implantátumra?

Tapasztalatok alapján, ha most lezárjuk a koponyát, akkor a következő pótlást 14 évesen kell elvégezni, és esetleg szükség lehet 17 éves korban is egy utolsóra. Nagyon érdekes, de a fej kialakulása egészen kisgyermekkorban befejeződik. Koponyájuk mérete megközelíti a felnőttét, annak 75 százaléka.

Sziámi ikrek szétválasztása, főleg, hogy a koponyájuknál nőttek össze, rendkívül ritka orvosi művelet. Hogyan emlékszik vissza a tavaly augusztusi monstre műtétre?

A végső szétválasztó műtét rémálom volt. 26 órás koncentrációra volt szükség. Kétszer kellett lecserélni az ikrek vérét. Aztán jöttek az agyi bevérzések. Akkor hittük először, hogy elvesztjük a gyerekeket. A következő kritikus fázis a 22. órában volt. Annyira össze voltak gabalyodva az agytekervények, hogy ha aprólékosan akartam volna szétválasztani őket, kétszer annyi ideig húzódott volna a műtét, amit nem biztos, hogy kibírtak volna. Emlékszem, kimentem vizet inni, és imádságba merültem, hogy valamit kapjak a jóistentől. Valami ötletet, hogy mit lehet ezzel csinálni. Meg is jött a válasz: nyugodtan gyorsulj fel, nem kell félned, a gyors regeneráció miatt rendeződni fog az agykéreg sérülése. Így is lett.

Sokszor mondta már, mennyire fontos önnek az orvoslásban is a hit.

Tudom, sokan megmosolyogják, de az ima és szent emberektől kért közbejárás működik. Jó ideig nem tudtuk, túlélik-e a kislányok a beavatkozást. Az ilyen komoly műtéteknél nagyon hamar találkozik az ember nemcsak a tudomány, hanem a saját határaival is. Ilyenkor nem kiborulnia kell, hanem térdre borulnia. A hit és a tudomány ugyanannak a megismerésére törekszik, ezért nem mondhat ellent egymásnak. Mégis gyakran szembe próbálják állítani egymással.

Nemcsak a sziámi ikreknél, hanem hosszú, extra agyműtéteknél is sokszor érzem, hogy emberi erővel nem megy. De a hit átlök ezen a gáton, és a beteg meggyógyul.

Hogy vannak most az ikrek?

Amíg az egyik kislány, Rabeya, teljesen úgy él, mint kortársai, addig Rukaya, a rosszabbul lévő kislány, bár elmosolyodott már, nem biztos, hogy teljes életet tud élni a későbbiekben. A plasztikai műtéteket végző Pataki Gergely mellett velünk jön még Császár Zsuzsa pszichológus is, és alaposan felméri a lányok pszihés állapotát. Ahogy a felvételekről látjuk, Rabeya egy egészséges négyéves formáját hozza. Bár sántikálva, de tud futni. Nagyon kell rá vigyázni, nehogy elessen és sérüljön a fej.

Különálló személyiség Rabeya és Rukoya? Egyáltalán, mennyire lehetnek különbözők az egypetéjű ikrek?

Rabeya azt mondta, hogy jobb neki így szétválasztva. Mindenre emlékszik, mi történt vele korábban, és láthatóan két különálló emberről van szó. Csodálatos dolog ez. Az egypetéjűiker-kutatás, köztük a sziámi ikreké is, világosan mutatja, hogy habár ugyanaz a génállomány és a neveltetés, mégis két különálló személy formálódik. Emberi személyünk nem a szüleink és a többi felmenőink keveréke, hanem egy teljesen új teremtés. A szabad akarat tesz emberré. Nem a szüleinktől kapjuk ezt, hanem a fogantatás pillanatában történik valami. Ez egy nagy misztérium. Ahogyan a világ keletkezése is az. Hogyan keletkezett az a kezdeti mag, ami ősrobbant? Erről semmivel sem tudott többet Einstein vagy Stephen Hawking, mint az ősember, aki felnézett az égre.

Jó tudnia ezt a tudománynak, mert néha nagyon beképzelt. Azt hiszi, ura az életnek. Hát nem ura.

Tudományos szempontból mekkora jelentősége van ennek a műtétsorozatnak?

Sziámi ikrekből nagyon kevés van. Eddig ötvenről tudunk, közülük 17-et választottak szét, de a többségük nem élte túl a beavatkozást. Mi eddig kevés közleményt készítettünk. Pataki Gergely a plasztikai oldaláról írt egy orvosi cikket. Én most írok a 26 órás koponyaszétválasztó műtét történetéről és a benne végrehajtott öt sebészi innovációról A cikkel egyben az is a célom, hogy a hit és a tudomány nagyon szoros kapcsolatát erősítsem. Kopp Máriával indítottunk 12 évvel ezelőtt egy ilyen tantárgyat a SOTE-n Istenhit és orvostudomány néven. Nem is annyira a sziámi ikrek szétválasztását, hanem ezt mondanám életem fő művének. Erre nagyon büszke vagyok.

Olyanok voltak, mint bármelyik gyerek 2017-ben kérték fel dr. Csókay András idegsebészt a bangladesi sziámi ikerpár, Rabeya és Rukaya szétválasztására. Az ikrek épp olyanok voltak, mint bármelyik gyermek: mozogtak, mosolyogtak, kommunikáltak a külvilággal. Annak ellenére, hogy az agyuk külön-külön kifejlődött, a koponyájuknál összenőttek, és az agykéreg összetapadt. Az évekig tartó műtétsorozat első fázisában a közös agyi fő szállítóérszakaszt választották széjjel egyedülálló endovaszkuláris módszerrel dr. Hudák István vezetésével 2018-ben, Dakkában. A második – plasztikai sebészeti – fázisban speciális magyar tervezésű szövettágító implantátumrendszert ültettek be Budapesten, dr. Pataki Gergely irányításával. 2019 augusztusában érkezett el a döntő beavatkozás, a koponyák és az agykéreg szétválasztása egy 26 órás műtéttel.

