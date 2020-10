Mit csinál mostanában mindenki meteorológusa?

Egy klímacég márkaarca lettem nemrég, pedig nem hittem abban, hogy a benti levegőt egyszer majd hűteni kell nyáron. Viszont most olyan meleg nyarak jönnek, hogy muszáj légkondit használni – ha az ember nem teszi, könnyen 30–35 fok fölé mehet a benti hőmérséklet, és ez már kedvezőtlen hatással van az ember kognitív képességeire és egészségére. Van még néhány futó projektem, amelyek értelmet és küldetést adnak nekem.

Hiányzik a régi munkája? Milyen projektekben vesz mostanában részt?

Az időjárás természetesen része maradt az életemnek, és több projektben is dolgozom. A YouTube-on én vagyok a bemondó a „Honnan fúj a szél?” című időjárás-előrejelző műsorban, és a közösségi oldalamon épp most léptem át a harmincezredik lájkot – jó érzés, hogy ennyien adnak a szavamra. Iskolákban, könyvtárakban is szoktam előadásokat tartani „Mi lesz veled Föld, mi lesz veled éghajlat?” címmel. Az ismeretterjesztést nagyon fontosnak tartom, elsősorban a fiatalabb generációk számára.

Mit gondol, mi lesz az éghajlattal?

Alapvetően mindig is a rövid távú előrejelzés volt a szívem csücske, hiszen 2-3 nap múlva mindig kiderül, hogy igazam volt-e. Az utóbbi években viszont egyre jobban kezdett érdekelni a Föld jövője, a közép- és hosszú táv. Tudatosult bennem, hogy meg szeretném élni 2050-et, hiszen manapság 100 évet élni már nem lehetetlen.

Emiatt és a családom miatt kezdtem el gondolkodni és kutatni, hogy megtudjam, lesz-e 50 fok a Kárpát-medencében nyáron, vagy hogy tengervíz alá kerülhet-e egyszer Európa egy része. Szeretném, hogy sokáig éljenek még emberek ebben a térségben, de egyelőre a következő heti időjárást sem tudjuk mindig pontosan előre jelezni – nemhogy azt, mi lesz harminc, hatvan vagy kilencven év múlva.

Fotó: NASA A piros területek víz alá kerülnének, ha 5 méterrel nőne az óceánok magassága. A grönlandi jégtömb 5–7 méterrel emelné meg a vízszintet, ha teljesen elolvadna

Mi az ön személyes véleménye az éghajlatváltozásról és a jövőről?

Réthly Antal híres meteorológus majd hetvenéves gyűjtésének eredménye az „Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1700–1900-ig” című könyv, amelyben rengeteg ma is tapasztalható jelenség van leírva. Annyi csupán a különbség, hogy az emberiség környezeti hatása mára megsokszorozódott, és ezáltal az extrém időjárási jelenségek is egyre gyakoribbak lettek. Ez a folyamat egyébként a második ipari forradalom által gyorsult fel és azóta sem állt meg.

A huszonnegyedik órában vagyunk. El kellene kezdeni átgondolni a tevékenységeinket, és nem a profitra hajtani, hanem a túlélésre, amíg nem késő.

Fotó: NASA 1941–2004 – A gleccserek eltűnése is jelzi a Föld melegedését

Tehát nem a természetes éghajlat-ingadozási ciklusról van szó, hanem valami másról?

Mindig is volt éghajlat-ingadozás, nézzük csak Grönland példáját. A vikingek azért nevezték el így, mert zöld volt, remek termőföldekkel és klímával – mára viszont egy szeles, nyirkos, hideg hellyé vált. Volt, hogy a Föld Déli- és Északi-sarkát nem borította jég. Most a természetes változás melegedési fázisában vagyunk, de be kell látnunk, hogy a normális folyamatra ráerősít az ember. Még soha nem lakták ennyien a Földet, hihetetlenül magas az emberiség energiaigénye. Üvegházhatású gázokat bocsátunk ki, pazarolunk, és nem figyelünk sem a bolygónkra, sem egymásra. Nálunk a megszokott négy évszakból lassan csak kettő lesz, az enyhe telek miatt áttelelnek a kórokozók és kártevők, emiatt pedig egyre többet kell majd permetezni, és ezzel tovább mérgezzük saját magunkat. Ez egy olyan ördögi kör, amit nagyon nehéz megállítani.

A műholdas mérések egyértelműen bizonyítják, hogy 30-40 éve nagyon gyors melegedés indult. A Föld szén-dioxid-szintje nyolcszázezer éve soha nem volt olyan magas, mint most – tehát tényleg baj van. Csak az elmúlt évszázadban 0,7 fokot emelkedett a hőmérséklet, ez nagyjából tízszer nagyobb, mint a jégkorszakok utáni helyreállások átlagos melegedési mértéke.

Fotó: NASA A szén-dioxid-szint változása az atmoszférában 800 000 évre visszamenőleg

Létezik megoldás, vagy már rég megpecsételtük a sorsunkat?

A megoldás megtalálásához először meg kell határozni a problémát – jelen esetben ez az, hogy az emberek nem veszik komolyan az éghajlatkutatók vészjelzését. Ez egy fiatal tudomány, és sok ember, döntéshozó semmibe veszi a tanulmányokat, ez a fő probléma. A megoldás több lépésből áll, először is, drasztikusan csökkentenünk kellene az üvegházhatású gázok kibocsátását. Másodszor, meg kellene reguláznunk a cégeket, hogy ne merjenek környezetkárosító tevékenységet végezni. A következő lépcsőfok a még érintetlen területek védelme és a megsemmisített természet rehabilitálása. A negyedik lépés pedig a tudományos munka gyorsítása, egyre fejlettebb és szárazságtűrőbb növények fejlesztése és gyógymódok keresése, hogy mindenki emberibb és hosszabb életet élhessen.

Honnan tudhatjuk, hogy megoldottuk a klímakrízist?

A felmelegedés mértéke most évszázadonként 1,2–1,5 fok a Föld hőmérsékletét tekintve. Ha 2050-re ez nem lépi át a másfél fokot, akkor fellélegezhetünk. Viszont a NASA Earth Observatory azt írja, hogy a következő száz évben 2 és 6 fok között fog melegedni a bolygónk, ez pedig nagyon szokatlan és akár végzetes is lehet.

Fotó: NASA A Föld hőmérsékletének változása az évek alatt (Fahrenheitben és Celsiusban).

Mit gondol arról, hogy lassan multiplanetáris fajjá válunk?

Akkor lennénk valóban bolygóközi faj, ha már legalább ötven éve milliók élnének másik bolygón – ez megnövelné fajunk fennmaradásának esélyeit. Az viszont nem fog segíteni, hogy 40-50 ember él majd a Marson nem önfenntartó módon. Persze ez egy hosszú folyamat, és a következő szintre fogja emelni a civilizációnkat, ha végbemegy. Ha sikerülne a Marson – vagy más bolygón – tudományos áttöréseket elérni, esetleg új energiahordozókat találni, az lenne az igazán jó a következő évtizedekben.

Azt vallom, hogy a fajunk fennmaradásának érdekében a Földünk problémáit is ugyanolyan fontos megoldani, sőt, talán még fontosabb, mint a Naprendszer meghódítása.