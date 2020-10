Nem működik az Oculus Quest 2, ha letilt a Facebook

Mivel kötelező a Facebook fiók megléte a cég VR készülékhez, aki Oculus VR készüléket vásárol, nem kerülheti el a jól ismert közösségi hálót. Magyarán, ha még nincs, vagy már nincs fiókja, regisztrálnia kell ahhoz, ha Oculus Quest 2 masinát akar venni. A meglévő Oculus felhasználók egyébként még 2023-ig elkerülhetik, hogy be-, vagy betereljék őket a nagy közösségi karámba, de utána nekik is kötelező lesz a Facebook fiók. Ez egyben azt is jelenti, hogy ha valahogy elveszíti hozzáférését ehhez a fiókhoz, akkor elveszíti hozzáférését a játékaihoz is.

Ráadásul, mostanában nem olyan egyszerű új fiókot létrehozni, mert az „örökké éber” algoritmusok előszeretettel tiltják le azonnal, a fiók létrejötte után azokat, ha a gépi logikájuk alapján valamiért „veszélyesnek” ítélik meg az új felhasználót. A változás óta néhány új Quest 2 felhasználó pont a Facebook-fiókokhoz kapcsolódó problémákról számolt be. Egyiküket ugyanis szinte azonnal letiltották egy fiók létrehozása után, bár a Facebook néhány nappal később visszaállította hozzáférését. Az ilyen bosszantó algoritmus hibák egyébként elég gyakoriak és ami egy ingyenes fiók esetében még valamennyire elfogadható bénázás, az már minimum szemöldökráncolásra késztet, amikor egy méregdrága eszköz a Facebook algoritmus hibája miatt nem működik. Persze, ilyenkor mindig lehet jelenti a Facebooknak a hibát és azon imádkozni, hogy vissza is engedjen a platform.

Mindenki ellenőrizze a fiókját!

Azokban az esetekben, amikor a Facebook a közösségi normáinak megsértése, nem pedig az említett algoritmus hiba miatt bannol le a platformról, akkor kevésbé világos, hogy mit lehet tenni. A múlt héten egy Instagram videóban a VR és AR technológiai részleg alelnöke, Andrew Bosworth azt javasolta, hogy „mindenki ellenőrizze fiókja állapotát”, mielőtt megvenné a Quest 2-t.

Bosworth-től a videóra kommentálók megkérdezték, hogy hány olyan konkrét ügyről volt szó, amikor valaki azért veszítette el a játékokhoz való hozzáférését, mert letiltották a fiókját. A VR-elnök elismerte, hogy volt néhány ilyen eset, de állítása szerint nem túl sok.

Az első naptól kezdve, minden egyes egyedi esetet figyelembe veszünk és nagyon szorosan nyomon követünk. Bár az esetek száma elenyésző, de természetesen hatásuk igen jelentős ezekre az emberekre, és mi ezt nagyon komolyan vesszük. Minden egyes felhasználó számít nekünk.

Azok számára, akiknek már van fiókjuk, Bosworth azt hangsúlyozta, hogy

Továbbra is meg kell győződniük arról, hogy Facebook-fiókjuk jó állapotban van-e, mielőtt megvásárolnák a VR készüléket.

Ez nem azt jelenti, hogy a tiltott fiók esetében már semmit sem lehet tenni.

Ezek a Facebook-fiókhoz kapcsolódó problémák: megoldhatók, és dolgozunk rajtuk.

Szobadísz lesz a Quest 2, ha törlik a fiókot

A helyzetet bonyolítja, hogy nagyon sok oka lehet annak, hogy valakit miért tilt le a Facebook. Ráadásul sokszor indoklása sincs, hogy az közösségi portál éppen miért sújtott le: spam, a szerzői jogok megsértése, meztelenség, valamilyen „tiltott” poszt, kommentár, „problémásnak” ítélt közösségi megnyilvánulás – vagy egyszerűen csak az, hogy az algoritmus megint tévedett. Ezekhez már sokan „hozzászoktak”, viszont ha ez a tiltás egyben azt is eredményezi, hogy a drága VR készülék nem lesz több egy szobadísznél, akkor már sokkal súlyosabb ügyről van szó.

Bosworth azzal indokolta, hogy a Facebook fiókot hozzákötik az Oculus Quest 2-höz, hogy így „jobb szolgáltatásokat és erősebb garanciákat” nyújthatnak, például az „adatbiztonság és az előírások betartása érdekében”. Hozzátette azt is, hogy a Google, az Apple, vagy az Xbox is arra kényszeríti a felhasználót, hogy saját fiókot regisztráljon a saját termékeihez, ebből a szempontból a Facebook szabályzata sem különbözik.

Más céggel nincs annyi probléma

A Facebook, illetve annak a megoldásnak az ellenzői, hogy az Oculus Quest 2-őt a Facebook fiókhoz kössék, viszont azzal érveltek Bosworth indoklásával szemben, hogy az általa felsorolt három cég „nem osztja meg szabadon a szélsőséges véleményeket, nem segít veszélyes összeesküvés-elméletek terjesztésében, továbbá nem vádolják egyiket sem a demokrácia megzavarásával, mint ahogy az a Facebookról elmondható”.

Mindenesetre nagyon úgy tűnik, hogy a Facebook vezetősége ragaszkodik ahhoz, hogy a Magyarországon 175 000 Ft-ba kerülő Oculus Quest 2-höz Facebook fiókot használjunk, így ilyen VR-készülék vásárlása előtt érdemes alaposan végiggondolni, hogy ez nem okozhat-e a későbbiekben problémát.